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إيران والعراق يؤكدان ضرورة تعزيز التعاون بمختلف المجالات

إيران والعراق يؤكدان ضرورة تعزيز التعاون بمختلف المجالات
الأربعاء ٠٢ مارس ٢٠٢٢ - ٠١:١١ بتوقيت غرينتش

بحث رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، مع مساعد رئيس الجمهورية الإسلامية في ايران، أمير هاشمي، تعزيز التعاون المشترك، مؤكدا على أهمية تقديم أفضل الخدمات لعائلات الشهداء والجرحى والمعاقين.

العالم - العراق

وقال مكتب الكاظمي في بيان، إن الأخير "استقبل مساعد رئيس الجمهورية الإسلامية في إيراني ورئيس مؤسسة الشهداء أمير حسين قاضي زادة هاشمي والوفد المرافق له".

وقد أبلغ قاضي زادة "تحيات الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي والنائب الأول لرئيس الجمهورية محمد مخبر إلى الكاظمي، وتطلع الحكومة الإيرانية إلى تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، وإلى المزيد من التعاون المشترك في مختلف المجالات، وبما يحقق مصالح الشعبين الجارين وتطلعاتهم في الازدهار والتنمية".

ورحب رئيس مجلس الوزراء العراقي "بالوفد الضيف، وأكد على أهمية تنمية التعاون الثنائي على مختلف المستويات والصعد، واطلع بإيجاز على تجربة مؤسسة الشهداء في إيران ".

وأكد الكاظمي، على "أهمية تقديم أفضل الخدمات لعوائل الشهداء والجرحى والمعاقين، الذين قدموا أغلى ما لديهم لأجل الوطن وأمن المواطن".

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إيران والعراق يؤكدان ضرورة تعزيز التعاون بمختلف المجالات

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