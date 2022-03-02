إيران والعراق يؤكدان ضرورة تعزيز التعاون بمختلف المجالات

العالم - العراق

وقال مكتب الكاظمي في بيان، إن الأخير "استقبل مساعد رئيس الجمهورية الإسلامية في إيراني ورئيس مؤسسة الشهداء أمير حسين قاضي زادة هاشمي والوفد المرافق له".



وقد أبلغ قاضي زادة "تحيات الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي والنائب الأول لرئيس الجمهورية محمد مخبر إلى الكاظمي، وتطلع الحكومة الإيرانية إلى تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، وإلى المزيد من التعاون المشترك في مختلف المجالات، وبما يحقق مصالح الشعبين الجارين وتطلعاتهم في الازدهار والتنمية".



ورحب رئيس مجلس الوزراء العراقي "بالوفد الضيف، وأكد على أهمية تنمية التعاون الثنائي على مختلف المستويات والصعد، واطلع بإيجاز على تجربة مؤسسة الشهداء في إيران ".



وأكد الكاظمي، على "أهمية تقديم أفضل الخدمات لعوائل الشهداء والجرحى والمعاقين، الذين قدموا أغلى ما لديهم لأجل الوطن وأمن المواطن".