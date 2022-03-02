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خدمة الطوارئ الأوكرانية تعلن مقتل أكثر من 2000 مدني منذ بدء العملية العسكرية الروسية

الأربعاء ٠٢ مارس ٢٠٢٢ - ٠١:٠٢ بتوقيت غرينتش

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