الأربعاء ٠٢ مارس ٢٠٢٢
٠٢:٥٧ GMT
فارسی
البث المباشر

تأكيد على تعزيز التعاون الحقوقي بين إيران وباكستان

تأكيد على تعزيز التعاون الحقوقي بين إيران وباكستان
الأربعاء ٠٢ مارس ٢٠٢٢ - ٠٢:٠٩ بتوقيت غرينتش

أكد امين لجنة حقوق الإنسان الإيرانية كاظم غريب آبادي و وزيرة حقوق الإنسان الباكستانية شيرين مزار، على تعزيز التعاون الثنائي وتبادل الخبرات في مجال حقوق الإنسان بين البلدين.

العالم - إيران

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع غريب آبادي اليوم الأربعاء في جنيف، مع السيدة مزار؛ وذلك على هامش اجتماع منظمة حقوق الإنسان الدولية الذي تستضيفه العاصمة السويسرية جنيف.

الجانبان الإيراني والباكستاني أكدا خلال الاجتماع أيضا، رفض البلدين المساعي الرامية إلى تسييس موضوع حقوق الإنسان واستخدامه كأداة في سياق مشروع إسلاموفوبيا.

في هذا السياق، أعربت وزيرة حقوق الإنسان الباكستانية عن مخالفة بلادها مع تمديد مهام المقرر الدولي الخاص بشؤون حقوق الإنسان في إيران والتقارير الصادرة ضد الجمهورية الإسلامية في هذا الخصوص.

في المقابل، وجّه غريب آبادي دعوة إلى السيدة مزار لزيارة إيران؛ والتي نالت قبولها.

روابط ذات صلة

الرئيس رئيسي يؤكد فشل سياسة الضغوط القصوى ضد ايران

معهد دولي: صفقات الأسلحة للسعودية تناقض حماية حقوق الإنسان

غريب آبادي: ثمة دوافع سياسية وراء تعيين مقرر اممي خاص حول حقوق الانسان في ايران

ایران وروسيا والصين تعارض استخدام حقوق الانسان اداة ضد الدول

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. مجلس الأمن الدولي مرةً أخرى أمام انتقاد يمني واسع..لهذا السبب

تشاهدون هذه الليلة في برنامج مع الحدث.. الحرب في اوكرانيا واصطفافات العالم حولها

ملك البحرين في الرياض للقاء الملك السعودي

بالفيديو.. إرتقاء 3 شهداء فلسطينيين برصاص الإحتلال فى بيت لحم

مليلية: 2500 مهاجر حاولوا دخول الجيب الإسباني من المغرب

العراق.. المحكمة الاتحادية العليا تلغي لجنة شكلها الكاظمي لمكافحة الفساد