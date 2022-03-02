تأكيد على تعزيز التعاون الحقوقي بين إيران وباكستان

العالم - إيران

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع غريب آبادي اليوم الأربعاء في جنيف، مع السيدة مزار؛ وذلك على هامش اجتماع منظمة حقوق الإنسان الدولية الذي تستضيفه العاصمة السويسرية جنيف.

الجانبان الإيراني والباكستاني أكدا خلال الاجتماع أيضا، رفض البلدين المساعي الرامية إلى تسييس موضوع حقوق الإنسان واستخدامه كأداة في سياق مشروع إسلاموفوبيا.

في هذا السياق، أعربت وزيرة حقوق الإنسان الباكستانية عن مخالفة بلادها مع تمديد مهام المقرر الدولي الخاص بشؤون حقوق الإنسان في إيران والتقارير الصادرة ضد الجمهورية الإسلامية في هذا الخصوص.

في المقابل، وجّه غريب آبادي دعوة إلى السيدة مزار لزيارة إيران؛ والتي نالت قبولها.