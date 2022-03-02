الأربعاء ٠٢ مارس ٢٠٢٢
٠٢:٤٤ GMT
فارسی
البث المباشر

مليلية: 2500 مهاجر حاولوا دخول الجيب الإسباني من المغرب

مليلية: 2500 مهاجر حاولوا دخول الجيب الإسباني من المغرب
الأربعاء ٠٢ مارس ٢٠٢٢ - ٠٢:٢٣ بتوقيت غرينتش

حاول قرابة 2500 مهاجر الأربعاء عبور السياج العالي إلى جيب مليلية الإسباني الواقع في شمال المغرب وقد نجح حوالى 500 منهم في ذلك، على ما أعلنت إدارة المنطقة.

العالم ـ المغرب

وأوضحت إدارة المنطقة في بيان "قرابة الساعة 09,30 (08,30 ت غ) حاولت مجموعة من 2500 شخص من إفريقيا عبور السياج الحدودي بشكل جماعي في مليلية"، الحدود البرية الوحيدة للاتحاد الأوروبي مع إفريقيا بالإضافة إلى الجيب الإسباني الآخر في سبتة.

وهذه واحدة من أكبر محاولات العبور في السنوات الأخيرة إلى الجيب الاسباني.

وأظهر فيديو بثته وسائل إعلام، حشدا من المهاجرين وهم يتدفقون من تلال قريبة من الحدود.

وأكدت إدارة المنطقة في بيانها أن قوات الأمن الإسبانية "حيّدت جزءا كبيرا من الأشخاص" الذين حاولوا عبور السياج وذكرت إصابة ثلاثة مهاجرين بجروح طفيفة وكذلك ثلاثة من أفراد الحرس المدني الإسباني.

وخلال العام 2021، تمكن 1092 مهاجرا من دخول مليلية، بانخفاض 23 في المئة مقارنة بالعام 2020، بسحب أرقام وزارة الداخلية الإسبانية.

وشهدت سبتة منتصف أيار/مايو تدفقا استثنائيا لنحو عشرة آلاف مهاجر معظمهم مغاربة، بينهم الكثير من القاصرين، مستغلين تراخيا في مراقبة الحدود من الجانب المغربي.

ويشكل الجيبان الإسبانيان سبتة ومليلية الحدود البرية الوحيدة لأوروبا مع إفريقيا، ويتدفق عليهما عدد كبير من المهاجرين.

روابط ذات صلة

خبراء: المغرب لا تسعى لأي توترات مع إسبانيا... وأي تسليح هو حق سيادي

المغرب يتجاهل تلميحات اسبانيا لتحسين العلاقات ويصعد مع مدريد!

إسبانيا تعلن عدم رضاها من التعاون مع المغرب في مجال الهجرة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تشاهدون هذه الليلة في برنامج مع الحدث.. الحرب في اوكرانيا واصطفافات العالم حولها

ملك البحرين في الرياض للقاء الملك السعودي

بالفيديو.. إرتقاء 3 شهداء فلسطينيين برصاص الإحتلال فى بيت لحم

مليلية: 2500 مهاجر حاولوا دخول الجيب الإسباني من المغرب

العراق.. المحكمة الاتحادية العليا تلغي لجنة شكلها الكاظمي لمكافحة الفساد

وزير الثقافة الإيراني: حزب الله بطل مقارعة جبهة الكفر في المنطقة