السفير الإيراني لدى موسكو يلتقي بمسؤول في الدوما الروسي

العالم - إيران

وأشار جلالي في حسابه الخاص على موقع فيسبوك إلى لقائه زاتولين وكتب: لقد تم البحث وتبادل وجهات النظر في هذا اللقاء حول أحداث المنطقة وتنمية التعاون بين مركز الأبحاث الروسي الخاص بالدول ذات المصالح المشتركة برئاسة زاتولين ومركز الدراسات السياسية والدولية بوزارة الخارجية الإيرانية.

ويعد مركز الأبحاث الروسي الخاص بالدول ذات المصالح المشتركة مركزا بارزا في تحليل المعلومات في روسيا وكان قد تأسس في العام 1996 من قبل الحكومة المحلية في موسكو و وزارة التعاون مع الدول ذات المصالح المشتركة و وزارة الشعوب الروسية.

ويعنى هذا المركز غير الحكومي بدراسة قضايا الدول ذات المصالح المشتركة (التي كانت ضمن الاتحاد السوفيتي السابق) والدعم العلمي لمصالح روسيا في هذه الدول وتتم الاستفادة من آراء خبراء المركز لبلورة سياسات روسيا حول هذه الدول.