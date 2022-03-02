الأربعاء ٠٢ مارس ٢٠٢٢
٠٢:٥٧ GMT
فارسی
البث المباشر

السفير الإيراني لدى موسكو يلتقي بمسؤول في الدوما الروسي

السفير الإيراني لدى موسكو يلتقي بمسؤول في الدوما الروسي
الأربعاء ٠٢ مارس ٢٠٢٢ - ٠٢:٠٨ بتوقيت غرينتش

إلتقى سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى موسكو كاظم جلالي، النائب الأول لرئيس لجنة الدول ذات المصالح المشتركة والتعاون الأوراسي في الدوما الروسي كنستانتين زاتولين.

العالم - إيران

وأشار جلالي في حسابه الخاص على موقع فيسبوك إلى لقائه زاتولين وكتب: لقد تم البحث وتبادل وجهات النظر في هذا اللقاء حول أحداث المنطقة وتنمية التعاون بين مركز الأبحاث الروسي الخاص بالدول ذات المصالح المشتركة برئاسة زاتولين ومركز الدراسات السياسية والدولية بوزارة الخارجية الإيرانية.

ويعد مركز الأبحاث الروسي الخاص بالدول ذات المصالح المشتركة مركزا بارزا في تحليل المعلومات في روسيا وكان قد تأسس في العام 1996 من قبل الحكومة المحلية في موسكو و وزارة التعاون مع الدول ذات المصالح المشتركة و وزارة الشعوب الروسية.

ويعنى هذا المركز غير الحكومي بدراسة قضايا الدول ذات المصالح المشتركة (التي كانت ضمن الاتحاد السوفيتي السابق) والدعم العلمي لمصالح روسيا في هذه الدول وتتم الاستفادة من آراء خبراء المركز لبلورة سياسات روسيا حول هذه الدول.

روابط ذات صلة

إيران وروسيا تلتزمان نهج مواجهة النزعة الأحادية الاميركية

طهران وموسكو تبحثان الوضع في اليمن والخليج الفارسي واوكرانيا

مباحثات ايرانية روسية حول قضايا التعاون الثنائي

السفير جلالي: زيارة الرئيس الإيراني لروسيا ستکون منعطفا في العلاقات الثنائية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. مجلس الأمن الدولي مرةً أخرى أمام انتقاد يمني واسع..لهذا السبب

تشاهدون هذه الليلة في برنامج مع الحدث.. الحرب في اوكرانيا واصطفافات العالم حولها

ملك البحرين في الرياض للقاء الملك السعودي

بالفيديو.. إرتقاء 3 شهداء فلسطينيين برصاص الإحتلال فى بيت لحم

مليلية: 2500 مهاجر حاولوا دخول الجيب الإسباني من المغرب

العراق.. المحكمة الاتحادية العليا تلغي لجنة شكلها الكاظمي لمكافحة الفساد