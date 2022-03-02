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مفتي القدس يطلع منسق الأمم المتحدة على اعتداءات الاحتلال

مفتي القدس يطلع منسق الأمم المتحدة على اعتداءات الاحتلال
الأربعاء ٠٢ مارس ٢٠٢٢ - ٠٢:٠٩ بتوقيت غرينتش

أطلع مفتي الديار الفلسطينية، خطيب المسجد الأقصى المبارك، الشيخ محمد حسين، المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينيسلاند، عن اعتداءات سلطات الاحتلال على المسجد الأقصى المبارك ومدينة القدس.

العالم - فلسطين

وأوضح المفتي أن آخر هذه الاعتداءات كان ما حدث خلال احتفال الفلسطينيين بذكرى الإسراء والمعراج، في المسجد الأقصى المبارك، حيث تم الاعتداء على الأطفال والنساء، إضافة إلى هجمتها الشرسة على أحياء المدينة المقدسة، لا سيما حي الشيخ جراح وحي البستان في سلوان، وحي جبل المكبر، وتهدد الفلسطينيين الذين يقطنونها بالاستيلاء على بيوتهم، أو هدمها، ما سيؤثر في استقرار المنطقة بأكملها.

وبيّن أن سلطات الاحتلال تؤمن الحماية لاعتداءات المتطرفين، الذين يستبيحون المسجد الأقصى المبارك صباح مساء.

وأشار إلى أن المسلمين يشدون الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك، في شهر رمضان المبارك، ما يستوجب أن تكون الأجواء خلاله دينية تعبدية روحية، وعدم استفزاز مشاعر المصلين من خلال منعهم من الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك، مؤكدا لزوم احترام أماكن العبادة، ومنع إقامة الصلوات التلمودية من قبل المستوطنين المتطرفين الأمر الذي سيزيد من حالة التوتر والاحتقان في المنطقة برمتها.

من جانبه تمنى وينيسلاند أن يعم الهدوء والسلام في القدس والمنطقة برمتها، شاكرا المفتي على حسن الاستقبال.

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