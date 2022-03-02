الأربعاء ٠٢ مارس ٢٠٢٢
٠٢:٤٠ GMT
فارسی
البث المباشر

أسباب هلوسة بايدن.. "بوتين يحاصر الإيرانيين"!

الأربعاء ٠٢ مارس ٢٠٢٢ - ٠٢:١٧ بتوقيت غرينتش

"يمكن لبوتين ان يحاصر كييف بالدبابات لكنه لن يحصل على قلوب وعقول الإيرانيين"!. هذ الكلام ليس طُرفة، ولا حتى نص لسيناريو كوميدي، بل هو للرئيس الأميركي جو بايدن، قاله في أول خطاب له عن حالة الاتحاد أمام الكونغرس، والذي  كرّس جانبا منه، للحرب في أوكرانيا.

العالم – كشكول

البعض قال ان بايدن وقع في خطأ، فهو كان يقصد الشعب الأوكراني، لكن الأمر اختلط عليه وذكر الشعب الإيراني، الا ان هناك من قال ان هفوة بايدن هذه، تؤكد ان ايران تحولت الى كابوس ينغص على بايدن والامريكيين حياتهم، فايران لا تفارق الامريكيين لا في يقظتهم ولا منامهم، ولا حتى في هفواتهم.

يبدو ان بايدن يضع ايران في عقله، فهو ينام ويصحى على إيران، الا انه لا يملك القدرة على النيل من ايران والايرانيين، رغم ان امريكا، لم تدخر وسيلة،على مدى اكثر من اربعة عقود، الا واستخدمتها ضد ايران، ولكن دون جدوى.

عجز الادارات الامريكية امام ايران، وحقدها على الشعب الايراني، جعلا بايدن ينفس عن ذلك من خلال اقحام سم الايرانيين، دون وعي، في موضوع لا صلة جغرافية، ولا سياسية، ولا اجتماعية، تربطها بهم، كالازمة بين روسيا واوكرنيا.

من الوضح ان ايران تشغل حيزا كبيرا في عقل وتفكير بايدن، اكبر من الحيز الذي تشغلة الازمة الاوكرانية، فالرجل لم تغب ايران عن تفكيرة رغم خطورة الازمة الاوكرانية، الامر الذي يؤكد ان ايران خرجت من دائرة التأثير الامريكي، وهو ما جعل بايدن يحلم في ان يضع الشعب الايراني في وضع المحاصر.

روابط ذات صلة

بايدن: لن ننخرط في أي قتال ضد القوات الروسية في أوكرانيا

واشنطن تغلق مجالها الجوي امام الطائرات الروسية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تشاهدون هذه الليلة في برنامج مع الحدث.. الحرب في اوكرانيا واصطفافات العالم حولها

ملك البحرين في الرياض للقاء الملك السعودي

بالفيديو.. إرتقاء 3 شهداء فلسطينيين برصاص الإحتلال فى بيت لحم

مليلية: 2500 مهاجر حاولوا دخول الجيب الإسباني من المغرب

العراق.. المحكمة الاتحادية العليا تلغي لجنة شكلها الكاظمي لمكافحة الفساد

وزير الثقافة الإيراني: حزب الله بطل مقارعة جبهة الكفر في المنطقة