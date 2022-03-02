أسباب هلوسة بايدن.. "بوتين يحاصر الإيرانيين"!

العالم – كشكول

البعض قال ان بايدن وقع في خطأ، فهو كان يقصد الشعب الأوكراني، لكن الأمر اختلط عليه وذكر الشعب الإيراني، الا ان هناك من قال ان هفوة بايدن هذه، تؤكد ان ايران تحولت الى كابوس ينغص على بايدن والامريكيين حياتهم، فايران لا تفارق الامريكيين لا في يقظتهم ولا منامهم، ولا حتى في هفواتهم.

يبدو ان بايدن يضع ايران في عقله، فهو ينام ويصحى على إيران، الا انه لا يملك القدرة على النيل من ايران والايرانيين، رغم ان امريكا، لم تدخر وسيلة،على مدى اكثر من اربعة عقود، الا واستخدمتها ضد ايران، ولكن دون جدوى.

عجز الادارات الامريكية امام ايران، وحقدها على الشعب الايراني، جعلا بايدن ينفس عن ذلك من خلال اقحام سم الايرانيين، دون وعي، في موضوع لا صلة جغرافية، ولا سياسية، ولا اجتماعية، تربطها بهم، كالازمة بين روسيا واوكرنيا.

من الوضح ان ايران تشغل حيزا كبيرا في عقل وتفكير بايدن، اكبر من الحيز الذي تشغلة الازمة الاوكرانية، فالرجل لم تغب ايران عن تفكيرة رغم خطورة الازمة الاوكرانية، الامر الذي يؤكد ان ايران خرجت من دائرة التأثير الامريكي، وهو ما جعل بايدن يحلم في ان يضع الشعب الايراني في وضع المحاصر.