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رويترز: مسلح يهاجم طلابا جامعيين بسكين في جامعة لو مان بفرنسا ويصيب 4 قبل اعتقاله

الأربعاء ٠٢ مارس ٢٠٢٢ - ٠٢:٤٦ بتوقيت غرينتش

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