الأربعاء ٠٢ مارس ٢٠٢٢
٠٤:٢٩ GMT
فارسی
البث المباشر

هولندا تؤكد التزامها بتقديم كافة اوجه الدعم لليمن

هولندا تؤكد التزامها بتقديم كافة اوجه الدعم لليمن
الأربعاء ٠٢ مارس ٢٠٢٢ - ٠٣:٢٦ بتوقيت غرينتش

بحث وزير الخارجية اليمني هشام شرف عبد الله خلال لقائه اليوم الاربعاء سفير مملكة هولندا لدى اليمن بيتر ديرك هوف، آخر المستجدات على الساحة الوطنية ومجالات التعاون القائمة بين البلدين والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها.

العالم - اليمن

وفي اللقاء رحب وزير الخارجية بزيارة السفير الهولندي إلى صنعاء، مشيراً إلى أن الزيارة تعكس عمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين والشعبين اليمني والهولندى.

وأعرب عن التطلع لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات والارتقاء بها إلى أفاق أوسع.

وأكد الوزير شرف تقدير حكومة الإنقاذ لمواقف هولندا الداعية إلى إنهاء العدوان والحصار والتخفيف من المعاناة الإنسانية وجهودها للدفع باتجاه استئناف التسوية السياسية.

وثمن عالياً مواقف هولندا في مجلس حقوق الإنسان المنادية لإنشاء آلية للتحقيق في الجرائم والانتهاكات بحق الشعب اليمني.

ودعا وزير الخارجية، مملكة هولندا وكافة الدول الشقيقة والصديقة إلى النظر في استئناف نشاطها الدبلوماسي في صنعاء ولما من شأنه تمكينها من الاطلاع على حقيقة ما يجري على الأرض وتلافي الوقوع في شرك الإعلام المضلل لدول العدوان.

وجدد التأكيد على استعداد حكومة الإنقاذ تحقيق السلام العادل والشامل وليس السلام المفصل على مقاسات دول العدوان ومن يواليها، مؤكداً في الوقت ذاته على حق اليمن، في الدفاع عن النفس الذي كفلته الأديان والأعراف والمواثيق الدولية.

من جانبه أكد سفير مملكة هولندا لدى اليمن، التزام بلاده تقديم كافة أوجه الدعم لليمن والمساهمة في تحقيق السلام المنشود.

روابط ذات صلة

تدشين حملة اعصار اليمن في القطاع الشرقي بصنعاء

وزير الخارجية اليمني يدين قرار مجلس الامن الاخير بشأن اليمن

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 02-03-2022

ضمن إجراءات اقتصادية جديدة... سوريا تقرر إيقاف تصدير عدد من المنتجات الغذائية

الإمارات تعلن بدء رئاستها لمجلس الأمن الدولي

إيران تؤكد على مواصلة الجهود الدولية لاستيفاء حقوق الشعب الفلسطيني

إصابة العشرات بالاختناق بمواجهات مع الاحتلال في مخيم العروب

النزاهة العراقية تضبط تلاعباً بـ 500 مليون في المثتى وكربلاء