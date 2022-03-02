هولندا تؤكد التزامها بتقديم كافة اوجه الدعم لليمن

العالم - اليمن

وفي اللقاء رحب وزير الخارجية بزيارة السفير الهولندي إلى صنعاء، مشيراً إلى أن الزيارة تعكس عمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين والشعبين اليمني والهولندى.

وأعرب عن التطلع لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات والارتقاء بها إلى أفاق أوسع.

وأكد الوزير شرف تقدير حكومة الإنقاذ لمواقف هولندا الداعية إلى إنهاء العدوان والحصار والتخفيف من المعاناة الإنسانية وجهودها للدفع باتجاه استئناف التسوية السياسية.

وثمن عالياً مواقف هولندا في مجلس حقوق الإنسان المنادية لإنشاء آلية للتحقيق في الجرائم والانتهاكات بحق الشعب اليمني.

ودعا وزير الخارجية، مملكة هولندا وكافة الدول الشقيقة والصديقة إلى النظر في استئناف نشاطها الدبلوماسي في صنعاء ولما من شأنه تمكينها من الاطلاع على حقيقة ما يجري على الأرض وتلافي الوقوع في شرك الإعلام المضلل لدول العدوان.

وجدد التأكيد على استعداد حكومة الإنقاذ تحقيق السلام العادل والشامل وليس السلام المفصل على مقاسات دول العدوان ومن يواليها، مؤكداً في الوقت ذاته على حق اليمن، في الدفاع عن النفس الذي كفلته الأديان والأعراف والمواثيق الدولية.

من جانبه أكد سفير مملكة هولندا لدى اليمن، التزام بلاده تقديم كافة أوجه الدعم لليمن والمساهمة في تحقيق السلام المنشود.