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وكالة يونيوز: الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يستقبل وزير الثقافة والإرشاد الإيراني ويبحث معه آفاق التعاون بين ايران ولبنان

الأربعاء ٠٢ مارس ٢٠٢٢ - ٠٣:١٢ بتوقيت غرينتش

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