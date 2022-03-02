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التلفزيون السوري: الرئيس الاسد يستقبل رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق فالح الفياض ويناقش معه التعاون بين البلدين خصوصا بالقضايا الأمنية

الأربعاء ٠٢ مارس ٢٠٢٢ - ٠٣:١٢ بتوقيت غرينتش

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