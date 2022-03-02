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لليوم الخامس على التوالي..

استمرار الاحتجاجات ضد ’قسد’ بريف دير الزور في سوريا

استمرار الاحتجاجات ضد ’قسد’ بريف دير الزور في سوريا
الأربعاء ٠٢ مارس ٢٠٢٢ - ٠٣:٣٩ بتوقيت غرينتش

تواصلت لليوم الخامس على التوالي، الاحتجاجات الشعبية، في بلدة “العزبة” بريف محافظة دير الزور الشمالي في سوريا، احتجاجاً على سياسة ما يسمى "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) في المنطقة.

العالم - سوريا

وخرج الأهالي في قرية "العزبة" بريف دير الزور الشمالي، اليوم الأربعاء، بتظاهرات ضد "قسد"، وذلك احتجاجاً على الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشها أهالي تلك المناطق، بسبب سياسات الميليشيا، من عدم تسليم مخصصات المدنيين من مازوت التدفئة و الفساد المستشري في المجالس المحلية التابعة لـ " قسد "

وفي حين حاول وجهاء من العشائر التوسط لمعالجة الأمر، إلاّ أنّ المتظاهرين رفضوا استقبال تلك الوجاهات تعبيراً عن رفضهم لتلك الوساطات.

هذا واقدم المتظاهرون على قطع الطرقات بالإطارات البلاستيكية المشتعلة، رافضين انهاء احتجاجاتهم حتى تحقيق مطالبهم.

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