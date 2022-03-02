استمرار الاحتجاجات ضد ’قسد’ بريف دير الزور في سوريا

العالم - سوريا

وخرج الأهالي في قرية "العزبة" بريف دير الزور الشمالي، اليوم الأربعاء، بتظاهرات ضد "قسد"، وذلك احتجاجاً على الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشها أهالي تلك المناطق، بسبب سياسات الميليشيا، من عدم تسليم مخصصات المدنيين من مازوت التدفئة و الفساد المستشري في المجالس المحلية التابعة لـ " قسد "

وفي حين حاول وجهاء من العشائر التوسط لمعالجة الأمر، إلاّ أنّ المتظاهرين رفضوا استقبال تلك الوجاهات تعبيراً عن رفضهم لتلك الوساطات.

هذا واقدم المتظاهرون على قطع الطرقات بالإطارات البلاستيكية المشتعلة، رافضين انهاء احتجاجاتهم حتى تحقيق مطالبهم.