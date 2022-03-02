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أميرعبداللهيان ونظيره القطري يستعرضان العلاقات الثنائية

أميرعبداللهيان ونظيره القطري يستعرضان العلاقات الثنائية
الأربعاء ٠٢ مارس ٢٠٢٢ - ٠٣:٤٢ بتوقيت غرينتش

تلقى وزير الخارجية الإيراني حسين أميرعبداللهيان اليوم الأربعاء اتصالا هاتفيا من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني.

العالم - إيران

وأفادت الخارجية القطرية أنه جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث آخر التطورات الإقليمية ومستجدات محادثات فيينا، إلى جانب تبادل الآراء حيال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وكان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي قد زار دولة قطر قبل أيام على رأس وفد سياسي واقتصادي رفيع المستوى تلبية لدعوة من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للمشاركة في اجتماع القمة للدول المصدرة للغاز.

وأجرى رئيسي خلال الزيارة محادثات مع أمير دولة قطر للبحث في تطوير العلاقات الثنائية واهم القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتم في ختامها التوقيع على 14 وثيقة للتعاون الثنائي في مختلف المجالات.

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