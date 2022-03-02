الإمارات تعلن بدء رئاستها لمجلس الأمن الدولي

العالم - الإمارات

وقالت لانا نسيبة، المندوبة الدائمة للإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة: "نترأس مجلس الأمن في وقت نشهد خلاله إضطرابات هائلة على الصعيد العالمي، حيث نواجه عددا من الأزمات المدرجة على جدول أعمال المجلس"، مضيفة: "سنعمل على إدارة جدول الأعمال بالمرونة التي تتطلبها المرحلة الحالية".

ووضعت الإمارات بصفتها رئيسا جدول أعمال مجلس الأمن لشهر مارس وذلك بالاتفاق مع الأعضاء الآخرين، حيث ستترأس الدولة اجتماعات المجلس لتطوير الاستجابات للتحديات الأمنية العالمية الملحة بشكل جماعي، بما يشمل تسهيل اتخاذ القرارات ومخرجات المجلس الأخرى.

وستعقد الإمارات جلسة نقاش مفتوحة على المستوى الوزاري برئاسة مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة، حول يوم المرأة العالمي، وسيركز النقاش على أهمية الإدماج الاقتصادي للمرأة، وعقد شراكات مع القطاع الخاص لمنع نشوب النزاعات وكيفية التعافي منها، كما ستشارك في الجلسة سيما بحوث، المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وكريستالينا جورجيفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، وممثل عن المجتمع المدني.

وضمن جدول أعماله المعتاد سيجتمع مجلس الأمن لبحث الأوضاع في كل من ليبيا، والصومال، وسوريا، واليمن، والقرار 2334 بشأن المستوطنات الإسرائيلية، والجولان، ولبنان، والسودان، وجنوب السودان، وأفغانستان، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، إلى جانب مناقشة عدم الانتشار في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية.

أما اعتمادات القرارات فتشمل جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، وبعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان، وبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال، وبعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان.