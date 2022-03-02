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مصادر يمنية: مقتل مهاجر باكستاني بنيران سعودية وإصابة 4 مدنيين بينهم مهاجران افريقيان في منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية في صعدة

الأربعاء ٠٢ مارس ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٩ بتوقيت غرينتش

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نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 02-03-2022

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