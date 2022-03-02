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إيران تؤكد على مواصلة الجهود الدولية لاستيفاء حقوق الشعب الفلسطيني

إيران تؤكد على مواصلة الجهود الدولية لاستيفاء حقوق الشعب الفلسطيني
الأربعاء ٠٢ مارس ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٠ بتوقيت غرينتش

أكد أمين لجنة حقوق الإنسان الإيرانية "كاظم غريب آبادي" على مواصلة الجهود الدولية بهدف دعم واستيفاء حقوق الشعب الفلسطيني.

العالم - إيران

وأشار غريب آبادي، خلال مباحثاته اليوم الأربعاء في جنيف مع وزيرة خارجية جنوب أفريقيا السيدة "ناليدي باندور" إلى وجود هواجس مشتركة بين إيران وهذا البلد فيما يخص تعزيز دور حقوق الإنسان لمواجهة الإرهاب والإجراءات القسرية الأحادية ومساعي بعض الدول الرامية إلى تسييس موضوع حقوق الإنسان واستغلاله كأداة لتمرير أجنداتها السياسية.

كما أشاد بدور جنوب أفريقيا ومواقفها المبدئية إزاء القرارات المسيسة في مجال حقوق الإنسان ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية؛ داعيا السيدة "باندور" إلى الاستمرار بلادها في هذه المواقف الداعمة لإيران.

إلى ذلك استنكرت وزيرة حقوق الإنسان بدولة جنوب أفريقيا، محاولات استغلال حقوق الإنسان، كما أكدت على قرار بلادها في دعم إيران.

ودعت السيدة باندور خلال اللقاء مع غريب آبادي في جنيف اليوم، إلى التعاون بين جنوب أفريقيا وإيران بشتى المجالات ذات الاهتمام المشترك، كما أشادت بالإنجازات العملية والتقنية للجمهورية الإسلامية.

وعلى صعيد آخر، تطرقت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا إلى جرائم الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني؛ منوهة في هذا الخصوص بموقف بلادها الرافض لانضمام كيان الاحتلال إلى الاتحاد الأفريقي وإصرارها على مواصلة هذا الرفض.

يذكر أن اللقاء بين أمين لجنة حقوق الإنسان الإيرانية مع وزيرة الخارجية الجنوب إفريقية، جاء على هامش الاجتماع رفيع المستوى لمجلس حقوق الإنسان الدولي، والذي استضافته العاصمة السويسرية جنيف اليوم الأربعاء.

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