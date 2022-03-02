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ستيفن كيلي: ادارة بايدن هي نفسها التي كانت في عهد اوباما الذي وضع هذه الحكومة في اوكرانيا

الأربعاء ٠٢ مارس ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٩ بتوقيت غرينتش

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