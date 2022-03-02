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الجمعية العام للأمم المتحدة تصوت بأغلبية ساحقة لصالح قرار يندد "بأشد العبارات" بـ"الغزو" الروسي لأوكرانيا

الأربعاء ٠٢ مارس ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٢ بتوقيت غرينتش

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