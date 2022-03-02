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باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
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انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
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بيمان باك: خلال زيارة الرئيس الإيراني الى سلطنة عمان سنشهد تنمية وتعزيزا للتعاون التجاري والاقتصادي مع مسقط
المفاوض الروسي فلاديمير ميدينسكي: موسكو تتوقع وصول مسؤولين أوكرانيين إلى بيلاروس في جولة ثانية من محادثات السلام صباح غد الخميس
وزارة الدفاع الروسية: 498 جنديا قتلوا في أوكرانيا وأصيب 1597 آخرون
الجمعية العام للأمم المتحدة تصوت بأغلبية ساحقة لصالح قرار يندد "بأشد العبارات" بـ"الغزو" الروسي لأوكرانيا
المفاوض الروسي: توقع وصول الوفد الأوكراني إلى بيلاروس الخميس لإجراء محادثات
ستيفن كيلي: ادارة بايدن هي نفسها التي كانت في عهد اوباما الذي وضع هذه الحكومة في اوكرانيا
رويترز عن وكالة تاس: جورجيا تعتزم تقديم طلب للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في 3 مارس
وزير الخارجية الايراني ونظيره القطري يبحثان خلال اتصال هاتفي عددا من القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك
بايدن: العقوبات على واردات النفط الروسية ليست "مستبعدة"
لافروف: موسكو مستعدة لمناقشة رغبة الرئيس الأوكراني في الحصول على ضمانات أمنية
المفاوض الروسي فلاديمير ميدينسكي: موسكو تتوقع وصول مسؤولين أوكرانيين إلى بيلاروس في جولة ثانية من محادثات السلام صباح غد الخميس
الأربعاء ٠٢ مارس ٢٠٢٢ - ٠٥:١٨ بتوقيت غرينتش
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