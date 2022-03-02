وزيرا الخارجية الإيراني والصيني يبحثان محادثات فيينا والتطورات الدولية

العالم - إيران

وفي إشارة إلى التقدم المحرز في محادثات فيينا، شدد وزير الخارجية الإيرانية على أهمية بعض القضايا المتبقية وضرورة حماية مصالح إيران الوطنية، بما في ذلك المجال الاقتصادي، وقال إن طهران اتخذت حتى الآن مبادرات كثيرة لحل القضايا، وبات التوصل إلى اتفاق يتطلب الآن اتفاقا وقرارا سياسيا ورؤية واقعية من الأطراف الغربية.

وأعرب عن ارتياحه للتعاون الوثيق بين إيران والصين، مشيرا إلى المشاورات التي أجراها البلدان في هذا الصدد، مشددا على استمرار التعاون الوثيق بين إيران والصين في فيينا، وكذلك في عاصمتي البلدين.

وفي جزء آخر من المكالمة الهاتفية، زضمن إبلاغه تحيته الرئيس إبراهيم رئيسي لنظيره الصيني شي جين بينغ، تحدث أميرعبداللهيان عن العلاقات بين البلدين في مختلف القضايا، وقال إن الرئيس الإيراني أصدر التعليمات المناسبة بشأن المفاوضات الفنية المتعلقة بتنفيذ خطة التعاون الشاملة مع الصين على مدار 25 عاما، وأضاف أن من الضروري الآن العمل بجدية وسرعة من أجل تنفيذ خطة التعاون الشاملة.

وفي إشارة إلى خطة التعاون الشاملة بين البلدين، شدد وزير الخارجية الصيني على ضرورة الحوار والتشاور بين ممثلي إيران والصين لمتابعة هذا البرنامج المهم.

وأشار إلى العلاقة الوثيقة بين الجانبين في محادثات فيينا، وقال إنه بالتنسيق والجهود المشتركة، تم تحقيق العديد من الإنجازات حتى الآن.

وفي الوقت نفسه، شدد وزير الخارجية الصيني على أهمية القضايا المتبقية، وذكر أن الصين تتفهم وتدعم المطالب المعقولة للجانب الإيراني.

وأعرب عن أمله في التوصل إلى اتفاق في فيينا مع الحفاظ على الحركة إلى الأمام وتفاعل الأطراف المتفاوضة.

كما وشكلت قضية التطورات في أوكرانيا، والتعبير عن الأمل في عقد القمة الثالثة لجيران أفغانستان بنجاح في بكين، أجزاءا أخرى من الحوار بين وزيري الخارجية الإيراني والصيني.