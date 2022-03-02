شاهد..طهران وابوظبي تخططان لتعاون اقتصادي واسع

العالم - من طهران

وقال باك في حديث لقناة العالم الإخبارية خلال برنامج "من طهران" إن من خطط الحكومة الثالثة عشرة تطوير التعاون التجاري مع دول الجوار وخاصة دول الخليج الفارسي، وفي الأشهر الثلاثة أو الأربعة الماضية، أقمنا علاقات جيدة، وكان لدينا أنشطة مع الدول العربية، وخاصة مع عمان والإمارات وقطر.

واضاف، أن وزارة الصناعة والمعدن والتجارة الايرانية هي المسؤولة عن اللجنة المشتركة بين ايران وعمان ،بحيث تم اتخاذ الاستعدادات والخطط اللازمة، وتشكلت هذه اللجنة خلال زيارة وزير الصناعة والمناجم والتجارة، إلى عمان الشهر الماضي، وتتولى اللجنة مختلف القضايا، مثل القسم المصرفي والتجارة التنمية والتعاون الصناعي وكذلك التعاون في مجال الطب والنقل وترانزيت البضائع وإعادة تصديرها الى سلطنة عمان، كما تمت مناقشة مختلف القضايا والتوقيع على اتفاقيات في مجال الصناعة والتعاون المشترك.

وتابع: بعد تحقيق الحسابات التي اتفقنا عليها، ما يقرب من ملياري دولار من الأعمال المستهدفة للعام المقبل مع عمان، تم تحديد سلسلة من المشاريع التنفيذية، وحددنا مشاريع تنفيذية، وقمنا بتعيين مدير مشروع وبدأ عمله خلال الرحلة التي قام بها الرئيس الإيراني بدعوة من سلطان عمان إلى هذه البلاد، بإذن الله سنكون قادرين على تحديد المواد والأطر وإذا كانت هناك عقبات سنعمل على أعلى مستوى مع المسؤولين التنفيذيين لرفعها ، أعتقد أنه بالنظر إلى التصميم الجاد من الجانب العماني، وتتطلعها إلى تطوير التعاون مع ايران سنتمكن من تحقيق نتائج جيدة جدًا وفعالة على المدى القصير.

الإمارات هي واحدة من أكبر الشركاء الإقتصاديين لإيران

وقال بيمان باك: "لطالما كانت الإمارات العربية المتحدة أحد أكبر الشركاء التجاريين لإيران، وخلال الأشهر القليلة الماضية، تعاونت حكومة الإمارات بشكل جيد للغاية مع إيران. موضوعنا الرئيسي في المحادثات مع الإمارات هو تطوير المجال التجاري مابين البلدين".

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