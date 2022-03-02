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بلوغر تركي شهير يثير جدلا بمصر.. ويغضب النواب

بلوغر تركي شهير يثير جدلا بمصر.. ويغضب النواب
الأربعاء ٠٢ مارس ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٩ بتوقيت غرينتش

أثارت زيارة البلوغر التركي الشهير كوكسال بابا إلى مصر، ضجة وجدلا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من النواب في مصر.

العالم - منوعات

واعتبر عدد من النواب المصريين، أنه أثناء زيارة البلوغر كوكسال بابا إلى البلاد جرت إهانة العلم المصري

وكان كوكسال بابا قد زار مصر خلال الأيام الماضية، للترويج لأحد المطاعم في مدينة 6 أكتوبر، واستقبل عند وصوله إلى المطار بطريقة مثيرة للجدل، إذ كانت بانتظاره سيارة فارهة ورافقه حراس وعشرات الكاميرات وعشرات المعجبين.

واعتبر عدد من النواب، أنه أثناء زيارة البلوغر كوكسال بابا جرت إهانة العلم المصري حيث قالت النائبة غادة عجمي عضو مجلس النواب في مداخلة هاتفية مع برنامج "آخر النهار" المحلي، إنها ستتقدم بطلب إحاطة بسبب زيارة كوكسال بابا وطريقة استقباله داخل مصر وما حدث بها من تجاوزات وبالأخص إهانة العلم المصري.

وأضافت النائبة بأنها تقدر كوكسال بابا، "لكن حديثه في الفيديوهات يتنافى مع قيم المصريين، كما أن وضع العلم المصري خلفه على كرسي عال مرفوض تماما، وهذه الأمور يجب أن تكون على مستوى المسؤولية وهناك طريقة أخرى لعمل دعاية محترمة جدا".

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