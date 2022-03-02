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الخارجية الروسية: واشنطن لم تترك لنا خيارا غير طرد دبلوماسيين أمريكيين ردا على طرد موظفنا من أمانة الأمم المتحدة

الأربعاء ٠٢ مارس ٢٠٢٢ - ٠٦:٣٢ بتوقيت غرينتش

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