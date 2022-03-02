كلمة السيد نصر الله حول الانتخابات اللبنانية المقبلة وأهم التطورات

العالم - لبنان

السيد نصر الله: خفّ موضوع الحديث عن تأجيل الانتخابات بعد أن بدأت الأطراف تحضر لها وخاصة أنهم وجدوا أن فريقهم السياسي بدأ بالتحضير للانتخابات.

السيد نصر الله: في الموضوع الانتخابي بالنسبة إلينا الاخوة والاخوات في المناطق عملوا باخلاص وشكلوا الماكينات الانتخابية.

السيد نصر الله: هناك دوائر سيكون لنا فيها مرشحين لكن هناك دوائر ليس لنا فيها مرشحين بل نعمل إلى جانب الحلفاء وغداً سيتم الإعلان عن الماكينات في بعض الدوائر.

السيد نصر الله: في بعض الدوائر سنكون إلى جانب الحلفاء بالدوائر بلائحة واحدة وبعض الدوائر نتفق مع الحلفاء ونكون مع إمكانية تقسيم اللوائح إلى لائحتين.

السيد نصر الله: في بعض وسائل الاعلام تقدم الصورة وكأن حزب الله يتولى إدارة العملية الانتخابية لنفسه وأصدقائه وحلفائه في كل البلد وهذا غير صحيح.

السيد نصر الله: نحن مستعدون لتقديم أي مساعدة ومشورة للأصدقاء والحلفاء في الدوائر التي ليس لنا تواجد لمرشحين فيها.

السيد نصر الله: شعارنا الانتخابي لهذا الموسم سيكون "باقون نحمي ونبني" ومحور الحملة الانتخابية وخلال المناسبات والمهرجانات واللقاءات سوف يتم التركيز على مضمون هذا الشعار.

السيد نصر الله: ما يتم تداوله في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي في حالات كثيرة حول الترشيحات والتحالفات يكون أحياناً كثيرة غير دقيق.

السيد نصر الله: هناك من كان يشكك في إجراء الانتخابات في موعدها وتتهم قوى سياسية بالعمل على تأجيل الانتخابات لكن هذا الأمر حالياً قد انتهى.

السيد نصر الله: في الدوائر التي لنا فيها أي مرشح سنكون إلى جانب الاصدقاء ونتولى ايضاً ادارة الماكينة لكن بالدوائر التي ليس لنا فيها مرشح الأصدقاء هم الذين يديرون العملية.

السيد نصر الله: البرنامج الانتخابي تم مناقشته خلال الأشهر السابقة وهو الان في مرحلة الصياغة النهائية وخلال وقت قريب يتم الإعلان عنه.

السيد نصر الله: النواب في حزب الله هم جزء من الحزب وجزء من مسيرته وليسوا من جسم أخر ولهم إطار في الحزب تحت إسم كتلة الوفاء للمقاومة.

السيد نصر الله: النواب في حزب الله يلتزمون بقرار حزب الله وسقف حزب الله السياسي ويعبر وفق أدبياته عن هذا الموقف إلا أنه لا يعبر عن رأي سياسي شخصي كنائب مستقل.

السيد نصر الله: النائب في حزب الله إذا أراد أن يأخذ موقف بسقف معين يعني أن له تبعات على الحزب والمقاومة لذلك هو يلتزم بالسقف السياسي لحزب الله الذي يسير وفق رؤية ودراسة وقرارات جماعية.

السيد نصر الله: كتلة الوفاء للمقاومة تعمل بشكل جماعي يناقشون القوانين والمقترحات مع بعض قبل الذهاب إلى اللجان النيابية والهيئة العام وبالتالي يعملون بشكل جماعي.

السيد نصر الله: هناك مسؤولية كبيرة ملقاة على عاتق النواب في العمل القانوني وهذا صلب عملهم والنواب في كتلة الوفاء لديهم عمل واجتماعات دائمة.

السيد نصر الله: النائب في حزب الله لا يدلي برأيه الشخصي بل برأي الكتلة مجتمعة ونوابنا يعملون بجدية ونشاط.

السيد نصر الله: في عملهم الرقابي بحضور عمل اللجان ومناقشة الوزراء والحضور في الدولة بما يهم المواطن وحضور النواب في كل المناسبات المجتمعية يثبت نوابنا على مدى 30 عاماً حضورهم الفعال والقوي.

السيد نصر الله: من المفترض أن يتم إعداد تقارير حول الإنجازات والأعمال التي قامت بها الكتلة خلال الأربع سنوات الأخيرة.

السيد نصر الله: من الملفات خلال الأربع سنوات كان هناك متابعة ملف الفساد وهناك ملف كامل سيعرض حول هذا الموضوع وسيكون له وقته.

السيد نصر الله: الحديث هو ما فعل حزب الله في المناطق لأن هناك الكثير من الأمور والمشاريع التي يقوم بها الحزب في مختلف المناطق.

السيد نصر الله: نحن غير معنيين أن نعلن كل ما نقوم به لأن النواب والمسؤولين هم خدام لدى الناس وهذا جزء من عمل حزب الله وتطلعات حزب الله.

السيد نصر الله: ما يقدمه النواب هو من خلال ما يوفر لهم حزب الله لأن نوابنا ليسوا من عائلات غنية ولا يعملون لأنفسهم بل ضمن عمل الحزب.

السيد نصر الله: العنوان الأساسي دائماً لدينا هو المقاومة وصوت المقاومة والمجاهدين والشهداء وحماية المقاومة.

السيد نصر الله: نحن لا نعد الناس بأمور دون أن نحققها وعلينا أن نتعامل دائماً بصدق مع الناس فلا نعد بشيء لا نستطيع القيام به.

السيد نصر الله: منذ عام 1992 عندما قررنا الدخول الى الندوة البرلمانية وضعنا أهدافًا واقعية ولم نرفع التوقعات لدى الناس بل هناك أمور لم نَعِد الناس بها وقلنا لهم لا تتوقعوها ولكن قمنا بتنفيذها.

السيد نصر الله: بشكل عام وضمن الأهداف المرسومة والمطلوبة وضمن التوقعات لعمل كتلة الوفاء للمقاومة والأخوة النواب نحن لدينا تقييم إيجابي لعمل الكتلة وجهود النواب.

السيد نصر الله: طريقة حزب الله في ترشيح النواب لدينا طريقتنا الخاصة وضوابطنا وآلياتنا.

السيد نصر الله: الذي يتخذ القرار في حزب الله هم شورى حزب الله.

السيد نصر الله: نستفيد من التشاور الداخلي والأخوة في المناطق ونسأل عن الأشخاص ونستفيد من استطلاعات الرأي لكن القرار يكون للشورى في نهاية المطاف.

السيد نصر الله: هناك دائماً نقاش حول نظرية الدماء الجديدة أو ترشيح لدورتين وما إلى هنالك في الترشيحات للانتخابات.

السيد نصر الله: العمل النيابي والسياسي هو عمل يكون ايضاً من خلال تجربة وليس فقط من خلال الدورات والجامعة وغيرها بل هو مثل العمل الجهادي يكون بالتراكم.

السيد نصر الله: الصح برأينا أنه طالما القديم ما زال منتجاً ومفيداً وحاضراً ومؤثراً ولديه تراكم تجربة ويعرف الناس أكثر ويعرف القوانين ولعبة السلطة والمداخل والمخارج فالأفضل أن يستمر هو مع الحرص على إدخال دماء جديدة.

السيد نصر الله: نحن بعد تجربة 1992 كان لدينا علماء دين في مجلس النواب لكن تبين أن النائب عليه أن يذهب إلى الدوائر والمكاتب والمؤسسات وقد وجدنا أن هذا الأمر ليس من عمل العلماء.

السيد نصر الله: نحن ايضاً قمنا بفصل عمل الوزارة عن النيابة.

السيد نصر الله: أحياناً هناك من الاخوة من يطلب عدم الاستمرار في العمل النيابي ويكون هناك فرص لدخول دماء جديدة.

السيد نصر الله: نحن لا نرشح على أساس العلاقات الشخصية والصداقات والأقارب.

السيد نصر الله: أحياناً بعض الأقارب لأعضاء في شورى حزب الله يتم استبعادهم مع أنهم أصحاب كفاءة كذلك لا نرشح من يطلب أن يتقدم للنيابة.

السيد نصر الله: نحن لا نرشح على أساس تمثيل عائلي لكي يكون هناك توازن عائلي مع أن من حق العائلات أن يطلبوا ذلك لكننا لا نعمل بهذه السياسة.

السيد نصر الله: نوابنا يمثلون حزب الله ولا يمثلون عوائلهم وعشائرهم وكذلك لا نمثل على أساس التمثيل الجغرافي المناطقي.

السيد نصر الله: نحن نحرص أن يكون النائب من أبناء الدائرة الانتخابية نفسها ليس بحسب القرى والبلدات والانتماء القروي.

السيد نصر الله: نحن لسنا حزب نيابي بل النواب جزء من التنظيم لكن لدينا أخوة قادرون ولديهم مسؤوليات وعمل تنظيمي وكفاءة.

السيد نصر الله: نحن عندما نختار النواب نقوم بنقاش ودراسة لكي نأخذ القرار.

السيد نصر الله: المرشحون هم مرشحو مقاومتنا ونعبر عن ثقتنا بهم ونأمل من الناس أن يعطوهم الثقة.

السيد نصر الله: رئيس كتلة الوفاء بدائرة الجنوب الثالثة عن قضاء النبطية الحاج محمد رعد عن بنت جبيل الدكتور حسن فضل الله عن دائرة مرجعيون الدكتور علي فياض.

السيد نصر الله: عن دائرة صور النائب حسن عز الدين والنائب حسين جشي عن بيروت عن الدائرة الثانية النائب أمين شري.

السيد نصر الله: المرشح عن دائرة زحلة الأستاذ رامي أبو حمدان.

السيد نصر الله: مرشحو بعلبك الهرمل هم النواب حسين الحاج حسن ابراهيم الموسوي ايهاب حماده وعلي المقداد.

السيد نصر الله: المرشح في دائرة جبل البنان بعبدا الحاج علي عمار.

السيد نصر الله: المرشح في جبل لبنان جبيل الأستاذ رائد برو.