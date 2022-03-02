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الشركات الإيرانية تشارك في مشاريع الطاقة في طاجيكستان

الشركات الإيرانية تشارك في مشاريع الطاقة في طاجيكستان
الأربعاء ٠٢ مارس ٢٠٢٢ - ٠٧:٠٤ بتوقيت غرينتش

أعلن وزير الطاقة الإيراني علي أكبر محرابيان أن صادرات إيران إلى طاجيكستان نمت بشكل جيد هذا العام.

العالم - إيران

وقال محرابيان، اليوم الأربعاء، على هامش لقائه بوزير الطاقة والموارد المائية الطاجيكستاني دلير جمعة في مبنى وزارة الطاقة الإيرانية، في تصريح للصحافيين: بهدف تطوير تعاون الجمهورية الإسلامية الإيرانية مع دول الجوار، تمت أول زيارة للرئيس الإيراني إلى طاجيكستان بعد انتخابه لهذا المنصب.

وتابع أن: "هذه الزيارة كانت بهدف المشاركة في قمة شنغهاي حيث جرى خلالها عقد قمة ثنائية بين وفدي إيران وطاجيكستان ".

وقال وزير الطاقة الإيراني: "جرى خلال هذه القمة التوقيع على عقود جيدة، وأكد الرئيسان على تطوير التعاون خاصة في المجال الاقتصادي."

وتابع بالقول إن صادرات إيران إلى طاجيكستان نمت بشكل جيد هذا العام، وأضاف: "هناك مجالات كثيرة للتعاون بين البلدين، من بينها تصدير الخدمات الفنية والهندسية التي كانت موجودة من السابق ".

وقال محرابيان: "هذا العام، تمكنت بعض الشركات الإيرانية من المشاركة في مشاريع في طاجيكستان، على سبيل المثال، في مشروع بناء محطة لتوليد الطاقة الكهرومائية، والتي نجحت الشركات الإيرانية في المشاركة فيها".

وتابع وزير الطاقة الإيراني: "هناك تعاون جيد بين البلدين ونأمل أن يزداد هذا التعاون حسب تأكيد الرئيسين الإيراني والطاجيكي".

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