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أوليانوف: نقترب من نهاية مفاوضات فيينا

أوليانوف: نقترب من نهاية مفاوضات فيينا
الأربعاء ٠٢ مارس ٢٠٢٢ - ٠٧:١٤ بتوقيت غرينتش

إستبعد كبير مفاوضي روسيا في مفاوضات فيينا ميخائيل أوليانوف فشل المفاوضات مؤكدا الاقتراب من خط النهاية.

العالم - إيران

وقال میخائیل أولیانوف، في تصريح صحفي اليوم الأربعاء: إننا على وشك الاقتراب من خط نهاية المفاوضات إلا أن بعض الأمور ما تزال عالقة والتي ينبغي إيجاد حلول لها.

وأضاف: إن هذه الأمور يمكن إيجاد حلول لها في أية لحظة وربما يكون ذلك يوم غد، إلا أنها ماتزال عالقة لحد الآن.

وتابع: فور إيجاد حلول للقضايا العالقة في المفاوضات سيتم عقد اجتماع مشترك، ومن المحتمل أن يكون الاجتماع على مستوى وزاري.

واستدرك تصريحه بالقول: من الضروري عقد اجتماع للجنة المشتركة للاتفاق النووي عقب التوصل إلى اتفاق نهائي، إلا أنه بالإمكان أن يكون على أي مستوى.

وأوضح: إن هذا المسار الدبلوماسي طويل لذلك من المناسب أن يتم تأييد الاتفاق النهائي على مستوى الوزراء وتأييده على مستوى المدراء السياسيين أمر ممكن، إلا أن الوزراء يتسمون بثقل سياسي كبير.

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