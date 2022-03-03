روسيا تعلن موقفها من إمكانية استخدام الأسلحة النووية

العالم-روسيا

جاء ذلك في تصريحات أدلت بها المتحدثة باسم وزارة الخارجية لإذاعة W Radio الكولومبية.

وردا على سؤال بشأن الأسباب التي يمكن أن تجعل روسيا تلجأ إلى استخدام السلاح النووي، قالت: “نحن ننطلق من أن هذا السيناريو المروع لن يتحقق أبدا وتحت أي ظرف كان”.

واعتبرت أن هذا السؤال قد يكون نتيجة إلى “خلط” بين روسيا ودول أخرى، بقولها: “يبدو أنكم تخلطون بيننا وبين الولايات المتحدة، فلم تتحدث روسيا الاتحادية عن ذلك قط”.

وأشارت إلى أن روسيا أعلنت مرارا موقفها من إمكانية استخدام الأسلحة النووية.

يأتي ذلك في ظل استمرار العملية العسكرية الخاصة التي تقودها روسيا في في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 24 شباط/فبراير الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين، رسميا، دعم روسيا في مواجهة القوات الأوكرانية.

وعلى مدار الأيام الماضية، تبنت الدول الغربية حزمة عقوبات اقتصادية صارمة ضد روسيا، في محاولة للضغط على موسكو لوقف العملية العسكرية التي شنتها في أوكرانيا.

في ما يلي أهم الأحداث للحرب في أوكرانيا..

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