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عرنوس والكاظمي يبحثان عدة ملفات أبرزها الاقتصاد والطاقة

عرنوس والكاظمي يبحثان عدة ملفات أبرزها الاقتصاد والطاقة
الخميس ٠٣ مارس ٢٠٢٢ - ٠٤:٢١ بتوقيت غرينتش

بحث رئيس الوزراء السوري حسين عرنوس في اتصال هاتفي الاربعاء مع نظيره العراقي مصطفى الكاظمي عدة قضايا وملفات ابرزها تعزيز التبادل التجاري والتعاون في قطاع الطاقة.

العالم-سوريا

ووفقا للوكالة السورية "سانا" فأن "عرنوس والكاظمي أجريا اتصالاً هاتفياً بحثا خلاله سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف مجالات النشاط الاقتصادي والزراعي والصناعي والخدمي وسبل تعزيز التبادل التجاري في سياق تعزيز ربط سوقي البلدين وتحقيق أكبر قدر ممكن من التكامل بينهما بالاستفادة من العلاقات التاريخية لقطاع الأعمال في البلدين الشقيقين".

ولفتت الوكالة الى أن "الجانبين ناقشا ايضاً سبل التعاون في قطاع الطاقة بالاستفادة من الموارد والبنى التحتية المتوافرة لدى البلدين واستثمارها على النحو الأمثل في ضوء عدم الاستقرار الذي تعاني منه أسواق الطاقة العالمية".

واشارت الى أن "حديث الرئيسين تطرق إلى التحديات التي يواجهها القطاع المائي في البلدين، حيث تم التأكيد على ضرورة استمرار التنسيق المشترك لضمان الإدارة الرشيدة للموارد المائية والحصول على الحقوق المائية لسورية والعراق وفق المعاهدات والقوانين الدولية".

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عرنوس والكاظمي يبحثان عدة ملفات أبرزها الاقتصاد والطاقة

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