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المفوض الأعلى لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة: مليون لاجئ أوكراني فرّوا من بلدهم منذ بدأت القوات الروسية عمليتها العسكرية

الخميس ٠٣ مارس ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٠ بتوقيت غرينتش

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