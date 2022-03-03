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المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي يزور طهران السبت المقبل

الخميس ٠٣ مارس ٢٠٢٢ - ٠٥:٠١ بتوقيت غرينتش

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