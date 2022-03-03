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برلمان طبرق يمنح الثقة لحكومة باشاغا والدبيبة يرفض + فيديو

الخميس ٠٣ مارس ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٢ بتوقيت غرينتش

طبرق (العالم) 2022.03.03 ـ منح برلمان طبرق الثقة لحكومة فتحي باشاغا التي عرضها بعد إدخال بعض التعديلات عليها، ليكون خلفا لعبد الحميد الدبيبة الذي رفض تسليم السلطة، معللا ذلك بعدم إجراء الانتخابات المتفق عليها.

العالم ليبيا

بأغلبية 92 صوتا منح البرلمان الليبي بطبرق حكومة فتحي باشاغا الثقة، خلفا لحكومة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، بعد أن قرر النواب سحب الثقة منها لانتهاء الآجال الموضوعة لها حد 24 من ديسمبر كانون الأول من العام المنصرم، وفق قولهم.

وتتضمن حكومة باشاغا 31 حقيبة وزارية معظمها من الرجال في حين اقتصرت على إمرأة واحدة.

الدبيبة مسنودا بالمجلس الأعلى للدولة عبر عن رفضه تسليم السلطة للرئيس الجديد، مبررا ذلك بأن التسليم يكون إثر تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية شهر يونيو القادم، وأن ما حدث بطبرق هو انحراف بالمسار السياسي على حد تعبيره.

جدل جديد يفجره منح الثقة لباشاغا وتشكيلته الوزارية، مع إصرار الأخير على مباشرة مهامه من طرابلس بالذات، الأمر الذي يعتبره مراقبون نقطة تحول مرتقبة في المشهد الليبي.

حكومة جديدة مكلفة من البرلمان الليبي لقيادة زمام الأمور في البلاد برئاسه فتحي باشاغا رئيسا للوزراء لحكومة الاستقرار الوطني، ورفض الآخر من المجلس الأعلى للدولة عن التوافق السياسي بينه و بين مجلس النواب الليبي.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

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برلمان طبرق يمنح الثقة لحكومة باشاغا والدبيبة يرفض + فيديو

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