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قلق دولي من التزوير في تصويت البرلمان الليبي على الحكومة الجديدة

قلق دولي من التزوير في تصويت البرلمان الليبي على الحكومة الجديدة
الخميس ٠٣ مارس ٢٠٢٢ - ٠٨:١٣ بتوقيت غرينتش

أعربت الأمم المتحدة عن قلقها بشأن تقارير تفيد أن التصويت في البرلمان الليبي على تنصيب حكومة جديدة "لم يرق إلى المعايير المتوقعة".

العالم - ليبيا

وجاء في بيان أرسله المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة عبر البريد الإلكتروني أن هناك تقارير تفيد بأن التصويت لا يفي بمعايير الشفافية والإجراءات المطلوبة، وأنه كانت هناك أعمال ترهيب قبل الجلسة.

وقال المتحدث إن الأمم المتحدة تركز بدلا من ذلك على تجديد مساعيها لإجراء الانتخابات مضيفا أن مستشارة الأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني وليامز ستجري قريبا محادثات بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة وهو هيئة سياسة مناوئة.

وسيكون موقف القوى الدولية عاملا حاسما في الصراع القادم على السلطة بين حكومة رئيس الوزراء المؤقت عبد الحميد الدبيبة والحكومة الجديدة برئاسة فتحي باشاغا.

وتشكلت حكومة الدبيبة قبل عام من خلال عملية سلام دعمتها الأمم المتحدة وكانت تهدف إلى حل المشاكل السياسية في ليبيا عن طريق إجراء انتخابات العام الماضي لكن التصويت لم يجر وسط خلافات حول القواعد.

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