تفاصيل اليوم السابع من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا + فيديو

العالم - الأزمة الأوكرانية

ميدانيا أعلنت وزارة الدفاع الروسية السيطرة على مدينة خرسون في جنوب أوكرانيا، بينما نجحت قوات جمهورية لوغانسك في التوغل لأكثر من 70 كيلومترا داخل الأراضي الأوكرانية من جهة الشرق.

وفي الجنوب ضيقت القوات المدعومة من موسكو الخناق على مدينة واريوبول الاستراتيجية، ما يعني سيطرة الجيش الروسي على كامل منطقة بحر آزوف شمال شرق أوكرانيا.

القوات الأوكرانية من جهتها أكدت مواصلة التصدي للهجمات الروسية في كييف وخاركيف وخرسون، وأعلنت سقوط مئات القتلى المدنيين جراء العملية العسكرية الروسية، كما أكدت استمرار تعرض كييف وخاركيف لهجمات عنيفة من قبل القوات الروسية عبر الغارات الجوية والصواريخ والمدفعية.

سياسيا قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إنه لا يمكن عزل روسيا، وأن الحرب العالمية الثالثة إن نشبت ستكون حربا نووية مدمرة، وقال لافروف إن كييف تماطل في استئناف المحادثات بإيعاز من واشنطن، مجددا رفض بلاده التفاوض حول شبه جزيرة القرم.

من جهته أمر الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو بنشر قوات إضافية على الحدود الجنوبية، لكنه أكد أن بلادة لن تشارك في الهجوم على أوكرانيا.

وطالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الغرب بضمانات أمنية في حال عدم السماح لبلاده بالانضمام إلى حلف الناتو، فيما الأنظار متجهة إلى جولة ثانية من المحادثات مع روسيا.

لكن زيلينسكي خففه من توقعاته لنتائج تلك المحادثات، وأكد أن أوروبا تحولت إلى جبهة دفاع خلفية لأوكرانيا صارت تؤمن احتياجاتها العسكرية.

هذا وقرر الاتحاد الأوروبي فصل بنوك روسية عن منظومة سويفت للتعاملات المصرفية وفقا لوثيقة نشرت في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي الأربعاء.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن أعلن إغلاقمجال بلاده الجوي أمام الطيران الروسي، في عقوبة سبقه إليها الاتحاد الأوروبي وكندا.

إنسانيا تتفاقم أزمة النازحين الأوكرانيين إلى دول الجوار، حيث أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ارتفاع عدد الفارين من أوكرانيا إلى البلدان المجاورة إلى أكثر من 800 ألف شخص.

ومنذ بداية العملية العسكرية الروسية كانت بولندا الدولة المضيفة الرئيسة للباحثين عن ملاذ آمن تليها المجر وسلوفاكيا.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..