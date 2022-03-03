أمير قطر يتلقى اتصالا من زيلينسكي

العالم - قطر

جاء ذلك في اتصال هاتفي تلقاه أمير قطر من زيلينسكي مساء الأربعاء، بحسب ما أعلنه الديوان الأميري.

وقال بيان الديوان الأميري إن الاتصال تناول تطورات الوضع العسكري وضرورة إنهاء الصراع بالحوار.

وهذا هو الاتصال الثاني الذي يجريه الرئيس الأوكراني مع أمير قطر منذ بدء الهجوم الروسي يوم الخميس الماضي، حيث أجرى اتصالاً به بعد ساعات قليلة من اندلاع العمليات العسكرية الروسية.

وأكد أمير قطر خلال هذه الاتصالات ضرورة وقف التصعيد وحل الخلافات سلمياً، وشدد على أولوية حماية المدنيين وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم.

كما أكد وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أمام الأمم المتحدة وفي اتصالات مع نظيريه الروسي سيرغي لافروف والأوكراني ديمترو كوليبا، على ضرورة وقف التصعيد واحترام سيادة الدول.

وتلقى أمير قطر، هذا الأسبوع، اتصالاً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بحثا خلاله تطورات الأزمة المتصاعدة بين روسيا والغرب على خلفية الهجوم الروسي لأوكرانيا.