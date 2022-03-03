جولة ثانية من المباحثات بين موسكو وكييف اليوم الخميس

العالم-اوروبا

ونقلت وكالة انترفاكس الروسية للأنباء عن رئيس الوفد الروسي فلاديمير ميدينسكي القول إن الجانب الأوكراني في طريقه لمقر إجراء المباحثات.

وقد اتفق الجانبان على إجراء المباحثات في منطقة بريست بغرب بيلاروس، كما أن الجيش الروسي يعتزم فتح” ممر أمني” للسماح للوفد الأوكراني بالعبور.

وقد أكد الجانب الأوكراني أنه وافق على إجراء المفاوضات.

مع ذلك طالبت وزارة الخارجية الأوكرانية روسيا بإعلان وقف إطلاق النار في منطقتي خاركيف وسومي بشرق أوكرانيا للسماح للمدنيين الوصول لمكان أمن.

ويشار إلى أن أول جولة من المفاوضات التي أجريت الاثنين الماضي على الحدود بين بيلاروس وأوكرانيا لم تحقق نتائج ملموسة.

وقد استمرت الهجمات الروسية على أوكرانيا مساء أمس الاربعاء، وسمع دوى عدة انفجارات في كييف في وقت مبكر من صباح اليوم، مما أدى لاطلاق صفارات الانذار.