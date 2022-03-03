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لافروف: المفاوضات الروسية الأوكرانية يفترض أن تبدأ اليوم الخميس

الخميس ٠٣ مارس ٢٠٢٢ - ٠٩:٢٤ بتوقيت غرينتش

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