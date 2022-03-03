لافروف: روسيا مستعدة للحوار مع الدول الغربية فقط على أساس مراعاة مصالح بعضها البعض

قناة العالم
الخميس ٠٣ مارس ٢٠٢٢
١٠:٤٩ GMT
فارسی
كيف تشاهد العالم
كيف تشاهد العالم
البث المباشر
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
إيران
العالم
فیدیو
تقارير
غرافيك
برامج
أقسام أخری
نبض السوشيال
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
موریتانیا
الکویت
الاحتلال
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم وتكنولوجيا
انجازات دفاعية
مع مرشحي الانتخابات الرئاسية
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
نبض السوشيال
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
صفحة من التاريخ
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم وتكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
وثائقيات
مقالات
الصور
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
شرق آسيا
آسيا الوسطي
موریتانیا
الکویت
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
مع مرشحي الانتخابات الرئاسية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
الصور
نبض السوشيال
لافروف: أهداف العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا واضحة وستتواصل حتى أثناء المفاوضات
لافروف: اتفاقية مينسك وقعت وصادق عليها مجلس الامن لكن لا فرنسا ولا المانيا ضغطتا على اوكرانيا لتطبيقها
لافروف: الزعماء الغربيين يفكرون في حرب نووية في صراعهم مع روسيا
لافروف: بوتين وافق على طلب زيلنسكي للحوار لكن الغرب رفض هذا الطلب
لافروف: شروط موسكو هي عدم وجود اسلحة لدى اوكرانيا تهدد روسيا والغاء النازية ومنح ضمانات بعدم ضم اوكرانيا الى الناتو
لافروف: الغربيون كانوا يكذبون علينا خلال 30 عاما واميركا تظهر نفسها على انها الخير المطلق
لافروف: روسيا مستعدة للحوار مع الدول الغربية فقط على أساس مراعاة مصالح بعضها البعض
لافروف: أنا متأكد من أنه سيتم إيجاد حل للأزمة حول أوكرانيا، ومطالب روسيا قليلة
لافروف: اعبر عن تعازي لاهالي الضحايا في اوكرانيا
لافروف: لا نشعر باي عزلة دبلوماسية
لافروف: روسيا مستعدة للحوار مع الدول الغربية فقط على أساس مراعاة مصالح بعضها البعض
الخميس ٠٣ مارس ٢٠٢٢ - ٠٩:٥٣ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
عاجل
شاركوا هذا الخبر مع أصدقائكم
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
الاسم:
البرید الالكتروني:
النص:
*
تبقى لديك : (
1000
) حرف
شكرا على تعليقك، نامل بان تستمر بالتواصل معنا
برامج
وثائقيات
التواصل
أطول جسر معلق بالعالم في تركيا
الخميس ٠٣ مارس ٢٠٢٢ - ٠٧:٢٩
هاشتاغ
عنصرية الإعلام الغربي في الازمة الاوكرانية
الأربعاء ٠٢ مارس ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٤
بانوراما
تطورات الحرب في أوكرانيا في يومها السادس
الأربعاء ٠٢ مارس ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٤
مع الحدث
أوكرانيا ومعركة روسيا مع الفيلق الدولي والعقوبات
الأربعاء ٠٢ مارس ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٣
أهم الأخبار
تصريحات نخالة.. هل تحضّر المقاومة للمواجهة؟
الثلاثاء ٠١ مارس ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٢
أهم الأخبار
مسؤول يمني يكشف مسببات وانعكاسات أزمة الوقود في اليمن
الثلاثاء ٠١ مارس ٢٠٢٢ - ٠٤:٣٤
آخر الأخبار
الأکثر مشاهدة
جراء الأحوال الجوية.. سوريا تغلق موانئها البحرية حتى إشعار آخر
وليامز تعتزم ارسال خطاب إلى مجلسي النواب والدولة الليبي
رئيس وفد التفاوض الروسي ينفي تأجيل الاجتماع مع الوفد الأوكراني
مسرور بارزاني يجدد انتقاداته لقرار الاتحادية بشأن نفط كردستان
ما الذي يأخذه ويعطيه اردوغان في مصالحته مع الاحتلال الاسرائيلي؟
استقالة وزير الاقتصاد في حكومة باشاغا قبل أداء اليمين
مقالات و تحليلات
ما الذي يأخذه ويعطيه اردوغان في مصالحته مع الاحتلال الاسرائيلي؟
الدور الجديد للارهاب الامريكي الغربي.. بلباس فيلق دولي!
فك رموز العقد التي أطالت أمد محادثات فيينا
الاحتلال الاسرائيلي يشن حربا مالية ضد غزة
لبنان متخلّف عن متوسط جودة التعليم بـ 5 إلى 6 سنوات
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.
آخر الأخبار
عاجل
الأكثر مشاهدة
البث المباشر
إیران
العراق
البحرین
الیمن
سوریا
فلسطین
السعودية
مصر
منوعات
علوم وتكنولوجيا
العالم الرقمی
فیدیو
مقالات
وثائقيات
تقاریر
خاص بالعالم
أنفوجرافيك
صورة وتعليق
إیران
العراق
البحرین
سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
تقاریرالمراسلین
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2017 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.