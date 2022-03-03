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لافروف: الغربيون كانوا يكذبون علينا خلال 30 عاما واميركا تظهر نفسها على انها الخير المطلق

الخميس ٠٣ مارس ٢٠٢٢ - ٠٩:٥٥ بتوقيت غرينتش

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