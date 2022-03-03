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ايران مستعدة لزيادة حجم نفطها المعروض في الأسواق العالمية في أسرع وقت

ايران مستعدة لزيادة حجم نفطها المعروض في الأسواق العالمية في أسرع وقت
الخميس ٠٣ مارس ٢٠٢٢ - ١١:٠٩ بتوقيت غرينتش

أعلن وزير النفط الايراني جواد اوجي، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية على استعداد وفي أسرع وقت ممكن لزيادة حجم نفطها المعروض في الأسواق العالمية، معتبرا ان الاستقرار في سوق النفط يتحقق فقط من خلال التعاون والعدول عن سياسات اثارة التوتر.

العالم - ايران

يتبع ...

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ايران مستعدة لزيادة حجم نفطها المعروض في الأسواق العالمية في أسرع وقت

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