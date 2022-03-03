آخر تطورات الأزمة الأوكرانية لليوم الثامن من المعارك

العالم - خاص بالعالم

وفيما التصعيد سيد الموقف في أوكرانيا أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبلغ نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في إتصال هاتفي أن أهداف العملية الروسية في أوكرانيا المتمثلة في نزع أسلحتها ووضعها المحايد ستتحقق على أي حال وأعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن عزمه مواصلة هجومه 'بدون هوادة' ضد من اسماهم 'القوميين' في أوكرانيا.

الإليزيه أعلن من جانبه أن الرئيس ماكرون اعرب عن تشاؤمه بعد الاتصال وقال إن 'الأسوأ لم يأت بعد'.. وبعد محادثته مع الرئيس بوتين التي تعتبر المحادثة الثالثة بينهما منذ إندلاع الأزمة الأوكرانية إتصل بنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وبحث معه التطورات على صعيد أزمة بلاده

وفيما الجهود الدبلوماسية جارية على قدم وساق لحل الأزمة الأوكرانية لازال القادة الغربيون يفكرون في حرب نووية في صراعهم مع روسيا هذا ما أكده وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مشيرا إلى أن روسيا لن تسمح لأحد بزعزعة استقرارها.

وفي هذا الإطار، دعا منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث المتحاربين الأوكرانيين والروس إلى إتاحة الفرصة للمنظمة الدولية للقيام بعملها في أوكرانيا وحماية المدنيين. وأعرب غريفيث عن 'قلقه' فيما العنف 'أصبح أكثر حدة' والقتال يتركز في المراكز الحضرية.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...