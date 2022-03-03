الخميس ٠٣ مارس ٢٠٢٢
٠٦:٢٠ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو..

آخر تطورات الأزمة الأوكرانية لليوم الثامن من المعارك

الخميس ٠٣ مارس ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٢ بتوقيت غرينتش

لليوم الثامن على التوالي تتواصل المعارك في أوكرانيا على محاور مختلفة حيث اشتدت وتيرة المواجهات العسكرية بين الجيشين الروسي والأوكراني في مدن عدة، أبرزها العاصمة كييف، وخاركيف في شرق البلاد وخيرسون في جنوبها والتي أعلنت القوات الروسية دخولها.

العالم - خاص بالعالم

وفيما التصعيد سيد الموقف في أوكرانيا أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبلغ نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في إتصال هاتفي أن أهداف العملية الروسية في أوكرانيا المتمثلة في نزع أسلحتها ووضعها المحايد ستتحقق على أي حال وأعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن عزمه مواصلة هجومه 'بدون هوادة' ضد من اسماهم 'القوميين' في أوكرانيا.

الإليزيه أعلن من جانبه أن الرئيس ماكرون اعرب عن تشاؤمه بعد الاتصال وقال إن 'الأسوأ لم يأت بعد'.. وبعد محادثته مع الرئيس بوتين التي تعتبر المحادثة الثالثة بينهما منذ إندلاع الأزمة الأوكرانية إتصل بنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وبحث معه التطورات على صعيد أزمة بلاده

وفيما الجهود الدبلوماسية جارية على قدم وساق لحل الأزمة الأوكرانية لازال القادة الغربيون يفكرون في حرب نووية في صراعهم مع روسيا هذا ما أكده وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مشيرا إلى أن روسيا لن تسمح لأحد بزعزعة استقرارها.

وفي هذا الإطار، دعا منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث المتحاربين الأوكرانيين والروس إلى إتاحة الفرصة للمنظمة الدولية للقيام بعملها في أوكرانيا وحماية المدنيين. وأعرب غريفيث عن 'قلقه' فيما العنف 'أصبح أكثر حدة' والقتال يتركز في المراكز الحضرية.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

روابط ذات صلة

’لا يمتلكون عيون زرقاء’.. حرب أوكرانيا كشفت النفاق العالمي

خطيب زادة: تسيير رحلة جوية لاعادة الايرانيين المقيمين في اوكرانيا غدا الجمعة

الحرب في اوكرانيا.. التداعيات والمتغيرات

الكشف عن اعداد العراقيين الواصلين لبولندا منذ بداية الأزمة الاوكرانية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

دبلوماسي ايراني يقدم ايضاحات حول التقرير الجديد لمدير الوكالة الذرية

دقلو: لا توجد مشكلة بإقامة قواعد عسكرية روسية على البحر الأحمر

عاصفة ترابية تضرب محافظتي كربلاء والنجف بالعراق

خلال اجتماعه مع أعضاء مجلس الأمن الروسي... بوتين: العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا تسير حسب المخطط

اوليانوف: مفاوضات فيينا مشرفة على نهايتها

بالفيديو.. آخر تطورات الأزمة الأوكرانية لليوم الثامن من المعارك