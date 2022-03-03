هجمة صهيونية جديدة في اراضي عام 48 المحتلة؟

خاص بالعالم

واكد المتابع للشأن الاسرائيلي نبيه عواضة، ان واحدة من السياسات الاساسية التي تستخدمها سلطات الاحتلال الاسرائيلية اليوم في موضوع تهجير الفلسطيني ومحاصرته هي سياسة الهدم التي يقدم عليها الاحتلال من خلال استهداف القرى الفلسطينية المتواجدة في مناطق عام 48 المحتلة.

وقال عواضة في حديث لقناة العالم خلال برنامج "غياهب الكيان": ان الغاية الاساسية من هذه السياسة هي محاصرة الفلسطيني من الناحية الجغرافية بدرجة اساسية وايضاً التأثير على النسبة الديموغرافية للفلسطيني وتزايد السكان حيث هناك ارتفاعا في اعداد الفلسطينيين وهذا ما يؤثر كثيراً على موضوع التوازن الديموغرافي فيما يتعلق بنسبة اليهود قياسياً للفلسطينين بداخل فلسطين المحتلة.

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https://www.alalam.ir/news/6070668