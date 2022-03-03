الخميس ٠٣ مارس ٢٠٢٢
٠١:٥١ GMT
فارسی
البث المباشر

التلفزيون السعودي: ولي العهد يقول إن من الأفضل أن نحل الأمور مع إيران وأن نبحث عن سبل لنتمكن من التعايش

الخميس ٠٣ مارس ٢٠٢٢ - ٠١:٣٨ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بوتين لماكرون: نعتزم مواصلة القتال بلا هوادة لحماية دونباس

سوريا تتخذ اجراءات جديدة وصارمة لملاحقة المحتكرين

لدراسة مشاريع وإقتراحات قوانين.. بري يدعوا اللجان البرلمانية لجلسة مشتركة الاربعاء المقبل

جولة ثانية من المحادثات بين موسكو وكييف في بيلاروسيا

العراق يعلن اطلاق سراح المعتمرين المحتجزين في السعودية

الاحتلال الأمريكي ينقل مئات الاشخاص من مخيم بالحسكة باتجاه اراضي العراق