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سلطان عمان يؤكد على الدبلوماسية والحوار في الأزمة الأوكرانية

سلطان عمان يؤكد على الدبلوماسية والحوار في الأزمة الأوكرانية
الخميس ٠٣ مارس ٢٠٢٢ - ٠٣:٠٦ بتوقيت غرينتش

عبر سلطان عمان هيثم بن طارق، اليوم الخميس، عن قلق بلاده من الوضع في أوكرانيا.

العالم-عمان

جاء ذلك عقب رئاسته لاجتماع لمجلس الوزراء في قصر "البركة العامر" بالعاصمة مسقط، بحسب وكالة الأنباء الرسمية العمانية.

وقال السلطان هيثم إن بلاده: "تتابع ببالغ القلق والأسف ما آلت إليه الأزمة الأوكرانية"، داعيا إلى ضرورة العودة للحوار ومبدأ حسن الجوار.

وأكد بن طارق على ضرورة العودة للدبلوماسية والاحتكام إلى الحوار والمفاوضات السلمية بين أطراف الأزمة على أساس ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ومبدأ حسن الجوار.

بدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط، تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس، اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.

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