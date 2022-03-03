الخميس ٠٣ مارس ٢٠٢٢
٠٣:٢٩ GMT
فارسی
البث المباشر

بدء الجولة الثانية من المحادثات الروسية الأوكرانية في بيلاروسيا

بدء الجولة الثانية من المحادثات الروسية الأوكرانية في بيلاروسيا
الخميس ٠٣ مارس ٢٠٢٢ - ٠٣:٠٨ بتوقيت غرينتش

أعلنت الخارجية البيلاروسية أن المفاوضات بين الوفدين الروسي والأوكراني قد بدأت.

العالم ـ أوروبا

وقال المتحدث باسم الخارجية البيلاروسية، أناتولي غلاز، اليوم الخميس، إن أعضاء الوفدين الروسي والأوكراني تصافحوا قبل بداية المفاوضات.

وتعقد المحادثات بالتحديد في منطقة بريست في بيلاروسيا، المتاخمة لبولندا، حيث من المقرر مناقشة وقف إطلاق النار، وفقاً لتصريحات كبير المفاوضين الروس فلاديمير مدينسكي.

وصرح الوفد الأوكراني بأنه سيبدأ مفاوضات مع وفد موسكو اليوم الخميس، قائلا إن "الحد الأدنى" لبرنامج المفاوضات مع روسيا يتعلق بمسألة الممرات الإنسانية.

ولم تسفر محادثات أولية جرت الاثنين في بيلاروسيا أيضاً، عن نتائج ملموسة.

روابط ذات صلة

جولة ثانية من المحادثات بين موسكو وكييف في بيلاروسيا

زيلينسكي: المفاوضات مع روسيا لم تثمر عن النتائج المرجوة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

ايران.. انخفاض وفيات كورونا خلال 24 ساعة الماضية

البرلمان الأوكراني يصادق على قرار مصادرة قسرية لممتلكات روسيا في البلاد

محادثات ثنائية بين باقري ومورا في اطار مفاوضات فيينا

نصرة للشيخ جراح والأسرى.. القوى الفلسطينية تدعو لاعتبار يوم غد الجمعة يوم تصعيد واشتباك

بدء الجولة الثانية من المحادثات الروسية الأوكرانية في بيلاروسيا

مصر.. مواطنون يلجؤون لحيلة غريبة للبناء على أرض زراعية