بدء الجولة الثانية من المحادثات الروسية الأوكرانية في بيلاروسيا

العالم ـ أوروبا

وقال المتحدث باسم الخارجية البيلاروسية، أناتولي غلاز، اليوم الخميس، إن أعضاء الوفدين الروسي والأوكراني تصافحوا قبل بداية المفاوضات.

وتعقد المحادثات بالتحديد في منطقة بريست في بيلاروسيا، المتاخمة لبولندا، حيث من المقرر مناقشة وقف إطلاق النار، وفقاً لتصريحات كبير المفاوضين الروس فلاديمير مدينسكي.

وصرح الوفد الأوكراني بأنه سيبدأ مفاوضات مع وفد موسكو اليوم الخميس، قائلا إن "الحد الأدنى" لبرنامج المفاوضات مع روسيا يتعلق بمسألة الممرات الإنسانية.

ولم تسفر محادثات أولية جرت الاثنين في بيلاروسيا أيضاً، عن نتائج ملموسة.