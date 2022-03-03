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محادثات ثنائية بين باقري ومورا في اطار مفاوضات فيينا

محادثات ثنائية بين باقري ومورا في اطار مفاوضات فيينا
الخميس ٠٣ مارس ٢٠٢٢ - ٠٣:١٨ بتوقيت غرينتش

اجرى مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية رئيس الوفد الايراني المفاوض علي باقري محادثات مع انريكي مورا مساعد مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي ومنسق المفاوضات الجارية في فيينا بين ايران ومجموعة "4+1".

العالم - ايران

ويوم امس الاربعاء عقدت جولتان من المحادثات بين الوفد الايراني ووفد الترويكا الاوروبية (المانيا وفرنسا وبريطانيا) كما جرت محادثات بين باقري ومورا.

يذكر ان الجولة الثامنة لمفاوضات فيينا بين ايران ومجموعة "4+1" كانت قد انطلقت في 27 كانون الاول/ديسمبر الماضي وتخللها بعض التوقف بطلب من الوفود للتشاور مع عواصمها.

ويوم الاثنين قال المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة في مؤتمره الصحفي الاسبوعي حول مفاوضات فيينا: ان مسودة من الاتفاق جاهزة في الوقت الحاضر والان نحن في نقطة لا يوجد معها غموض حول خطوطنا الحمراء بالنسبة لواشطن واوروبا ومن المؤكد اننا سوف لن نعبر من خطوطنا الحمراء.

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