المعركة القانونية لثبات ملكية منازل اهالي حي الشيخ جراح لم تنته بعد

العالم - فلسطين

وافادت وكالة (معا) الاخبارية الفلسطينية ان طاقم الدفاع المحامي حسني ابو حسين، والدكتور سامي ارشيد، أوضحا ان المحكمة العليا وحسب قرارها قإنها قضت بتحويل البت في ملكية الأرض في حي الشيخ جراح، ضمن إجراء منفصل بهدف "تسوية وتسجيل الحقوق في الأراضي".

وأضاف طاقم الدفاع أنه وللمرة الأولى منذ عام 1976 وافقت المحكمة على بحث موضوع ملكية الأرض، وذلك ما رفضته طوال السنوات الماضية، حيث لم تكن المحاكم في السابق على استعداد للنظر بالأوراق والوثائق التي كانت تقدم .

واضاف طاقم الدفاع أن إلغاء أوامر الإخلاء، ستكون سارية على بقية السكان في المنطقة.

واوضح طاقم الدفاع ابو حسين وارشيد، ان المحكمة وحسب قرارها على العائلات إيداع مبلغ فيمته 2400 شيكل سنويا، في حساب خاص يفتح باسم محامي العائلات والمستوطنين، حتى البت في الملكية من قبل المحكمة ذات الاختصاص.

واكد طاقم الدفاع ان الدفع هو ليس بدل ايجار. لافتا ان قرار المحكمة جاء ب "96 صفحة"، تضمن آراء القضاة وتلخيص القرار.