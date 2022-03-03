الخميس ٠٣ مارس ٢٠٢٢
٠٥:٢٦ GMT
فارسی
البث المباشر

المعركة القانونية لثبات ملكية منازل اهالي حي الشيخ جراح لم تنته بعد

المعركة القانونية لثبات ملكية منازل اهالي حي الشيخ جراح لم تنته بعد
الخميس ٠٣ مارس ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٢ بتوقيت غرينتش

 أكد طاقم الدفاع عن اهالي حي الشيخ جراح في القدس، وعائلات الحي، ان معركتهم القانونية لإثبات ملكيتهم لارضهم ومنازلهم لم تنته بعد، بل بدأت من جديد، بعد قرار المحكمة العليا بالغاء اخلاء عائلات "سكافي، القاسم، الجاعوني، والكرد"، وفتح الباب لبحث موضوع ملكية الأرض.

العالم - فلسطين

وافادت وكالة (معا) الاخبارية الفلسطينية ان طاقم الدفاع المحامي حسني ابو حسين، والدكتور سامي ارشيد، أوضحا ان المحكمة العليا وحسب قرارها قإنها قضت بتحويل البت في ملكية الأرض في حي الشيخ جراح، ضمن إجراء منفصل بهدف "تسوية وتسجيل الحقوق في الأراضي".

وأضاف طاقم الدفاع أنه وللمرة الأولى منذ عام 1976 وافقت المحكمة على بحث موضوع ملكية الأرض، وذلك ما رفضته طوال السنوات الماضية، حيث لم تكن المحاكم في السابق على استعداد للنظر بالأوراق والوثائق التي كانت تقدم .

واضاف طاقم الدفاع أن إلغاء أوامر الإخلاء، ستكون سارية على بقية السكان في المنطقة.

واوضح طاقم الدفاع ابو حسين وارشيد، ان المحكمة وحسب قرارها على العائلات إيداع مبلغ فيمته 2400 شيكل سنويا، في حساب خاص يفتح باسم محامي العائلات والمستوطنين، حتى البت في الملكية من قبل المحكمة ذات الاختصاص.

واكد طاقم الدفاع ان الدفع هو ليس بدل ايجار. لافتا ان قرار المحكمة جاء ب "96 صفحة"، تضمن آراء القضاة وتلخيص القرار.

تصنيف :

روابط ذات صلة

القوى الفلسطينية تدعو لاعتبار يوم غد الجمعة يوم تصعيد واشتباك

الاحتلال يعتدي على المتضامنين في منزل السعو بالشيخ جراح

ماوراء اصرار الإحتلال على اقتلاع اهالي حي الشيخ جراح؟

المحكمة العليا للاحتلال تجمد عمليات طرد عائلات حي الشيخ جراح

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. آخر تطورات الأزمة الأوكرانية لليوم الثامن من المعارك

بالوثيقة.. انهاء تكليف رئيس ديوان الوقف السني في العراق

هذا مادار في اتصال هاتفي بين وزير الخارجية القطري ونظيره الأوكراني

قيادي بحزب الله: العصر الأمريكي إلى أُفول

مجلس الأمن يساند العدوان ويضاعف الحصار على الشعب اليمني

سوريا.. ميليشيا ’قسد’ تختطف عدداً من الشباب بريف الرقة