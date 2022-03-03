الخميس ٠٣ مارس ٢٠٢٢
٠٥:٠١ GMT
فارسی
البث المباشر

رئيس وزراء اردني أسبق يطالب بتبسيط الإجراءات الحكومية

رئيس وزراء اردني أسبق يطالب بتبسيط الإجراءات الحكومية
الخميس ٠٣ مارس ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٠ بتوقيت غرينتش

قال رئيس وزراء الاردن الأسبق الدكتور عدنان بدران، إن أولوية الإصلاح الاقتصادي تتمثل بتوسيع الطبقة الوسطى عبر توفير فرص العمل والتشغيل للمواطن، للحد من البطالة والفقر.

العالم - الاردن

وحسب موقع "عمون" الاردني، أضاف بدران خلال افتتاحه مؤتمر الإصلاح الإداري الذي تنظمه جمعية الاكاديميين الأردنيين بالتعاون مع جامعة اليرموك، وبدأ أعماله الخميس في البحر الميت ويستمر يوما واحدا، إن الإصلاح يتحقق من خلال ضبط الإنفاق الحكومي، وإزالة المعيقات أمام الاستثمار ونمو القطاع الخاص.

وأكد أن نجاح جهود وخطط الإصلاح الإداراي ترتبط بتوفير أمن كامل في قطاعات المياه، والطاقة، والغذاء، والدواء والصحة، والتعليم، والمعلومات، والسياحة وبما ينعكس على تنمية القدرات البشرية الذكية للاعتماد على الذات، داعيا إلى التركيز على بناء رأسمال المال البشري الذكي، ومخرجاته من البحث العلمي، والإبداع والابتكار والريادة للتغيير والتحديث.

وأشار إلى أن المئوية الأولى للدولة الأردنية تميزت ببناء أركان الدولة بمؤسساتها المختلفة، وبناء البنية التحتية في القطاعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، غير أن الحداثة التي حصلت في هذه القطاعات لم تواكبها الحوكمة والإدارة الجيدة للموارد البشرية والطبيعية والمالية، ما أصاب التنمية بتشوهات في سوء الإدارة.

وأشار بدران الى ضرورة وضع خطة عمل لإصلاح إداري متكامل وشامل كمشروع نهضة دون تباطؤ تترافق مع إجراء تعديلات في ديوان الخدمة المدنية ليصبح التوظيف وفقًا للجدارة والكفاءة وتكافؤ الفرص، وإجراء تعديلات في قانون العمل لإنهاء خدمات الموظفين الحكوميين المقصرين.

وطالب بالقضاء على البيروقراطية وتبسيط إجراءات الحكومة في وزاراتها ومؤسساتها، بحيث يجري اتخاذ القرار ضمن مدة زمنية محددة، والقضاء على سياسة مراجعة المواطن لعدة مؤسسات حكومية لإنجاز معاملته، بالإضافة إلى "إنهاء خدمات "المسؤولين الذين لا يملكون الجرأة أو القدرة على اتخاذ القرارات المناسبة في وقتها".

ووصف بدران الواسطة والمحسوبية بـ "المرض المزمن، ومدخل للفساد الاداري والقضاء عليها يتم من خلال أتمتة معاملات الحكومة وربطها إلكترونيا".

وأضاف، إن بناء الدولة في مئويتها الثانية يتطلب أيضًا تنمية مسيرة ديناميكية جديدة للجامعات لتكون حاضنة للتعليم والتعلم والتدريب على مدارالساعة.

روابط ذات صلة

أزمة تسريب “حسابات ملك الاردن في سويسرا” تتفاعل على أعلى المستويات

الاردن..مطالبات شعبية بوقف نشاط رياضي بسبب مشاركة صهاينة

بالفيديو.. دعوات اردنية لمقاطعة فيلم موت على النيل

الاردن يكشف عن قواعد اشتباك جديدة مع شبكات تهريب المخدرات

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

امين عام منظمة "ايكو" يتفقد ميناء "الشهيد رجائي" جنوب ايران

بالفيديو.. رئيس الحكومة الليبية الجديدة يوجّه لمنافسه الدبيبة هذه التهمة

رئيس وزراء اردني أسبق يطالب بتبسيط الإجراءات الحكومية

تدشين حملة إعصار اليمن للحشد والاستنفار نحو الجبهات

اتصال هاتفي بين الرئيس الروسي وولي العهد السعودي

دعا المواطنين لعدم الهلع.. وزير الاقتصاد اللبناني: مخزون القمح يكفينا لحوالي شهر