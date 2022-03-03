الحرب الاوكرانية.. هل سيعلو صوت المفاوضات على هدير المدافع باوكرانيا؟ وحكومة باشاغا الليبية

خاص بالعالم

واشار إلى إن أي محاولات من جانب كييف لتأجيل المفاوضات ستدفع موسكو لإضافة المزيد من البنود إلى قائمة مطالبها، يأتي هذا في وقت تواصلت المعارك في أوكرانيا لليوم الثامن على التوالي وعلى محاور مختلفة أبرزها العاصمة كييف، وخاركيف في شرق البلاد وخيرسون في جنوبها والتي أعلنت القوات الروسية دخولها.

وفي ملف بانوراما الثاني سيتناول... أدى فتحي باشاغا اليمين الدستورية رئيسا جديدا للوزراء في ليبيا أمام البرلمان الليبي في طبرق، على الرغم من إعلان رئيس الوزراء المنتهية ولايته عبد الحميد الدبيبة أنه لن يتنحى.

واتهم رئيسُ الحكومةِ الليبية الجديدة فتحي باشاغا منافسَه عبد الحميد الدبيبة الذي يرأس حكومةً أخرى في طرابلس، بعرقلة أداءِ اليمينِ القانونية، فيما لم تُصدر حكومةُ الدبيبة حتى اللحظةِ أيَ تعليقٍ رسمي على هذه الاتهامات.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.