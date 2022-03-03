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زيلينسكي: لم أشعر أن بينيت يدعمنا

زيلينسكي: لم أشعر أن بينيت يدعمنا
الخميس ٠٣ مارس ٢٠٢٢ - ٠٥:١٦ بتوقيت غرينتش

قال فلاديمير زيلينسكي، رئيس أوكرانيا، اليوم الخميس، إنه لم يشعر بأن نفتالي بينيت، رئيس وزراء كيان الاحتلال، ملفوف بعلم بلاده، بحسب تعبيره.

العالم ـ أوروبا

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء اليوم الخميس، عن زيلينسكي أنه لم ير الدعم الكامل من بينيت، وكان يتمنى الحصول على دعم أكبر من "إسرائيل".

وأوضح الرئيس الأوكراني أنه تحدث مع القيادات والمسؤولين في كيان الاحتلال كثيرا، ولدى بلاده علاقات طيبة مع تل أبيب، لكنه لم يشعر بأن رئيس وزرائها ملفوف بالعلم الأوكراني.

ويشار إلى أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، قد أجرى، أمس الأربعاء، اتصالا هاتفيا برئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت، هو الثاني منذ بدء العملية العسكرية الروسية.

وكان السفير الأوكراني لدى تل أبيب، يفغيني كورنيتشوك، قد أقر بأن زيلنسكي طلب من بينيت خلال اتصال جرى يوم الجمعة الماضي، تزويد أوكرانيا بالسلاح.

وقال كورنيتشوك خلال مؤتمر صحفي عقده بمدينة تل أبيب: "نحن بحاجة إلى أسلحة دفاعية. لن أتمكن من الخوض أكثر من ذلك فيما يتعلق بنوعية وعدد الأسلحة التي نحتاجها. نأمل أن تتصرف "إسرائيل" مثل بقية العالم وتساعدنا بالسلاح أيضا".

وفي وقت سابق، كانت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية قد نقلت عن مسؤولين أمنيين في كيان الاحتلال، أن بينيت رفض الانصياع لمطالب زيلنسكي بشأن الأسلحة وقال إن "مساعدات اسرائيل إلى كييف ستقتصر على الجانب الإنساني".

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