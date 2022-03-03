مفاوضات رفع الحظر عن إيران في ظل تداعيات الأزمة الأوكرانية

خاص بالعالم

مباحثات تبدو أقرب من أي وقت مضى للتوصل إلى نتيجة محتملة. آخر تطورات مفاوضات رفع الحظر عن إيران في فيينا في ظل تداعيات الأزمة الأوكرانية.

صحيفة الغارديان البريطانية تناولت في مقال أسباب قلق الكيان الصهيوني من التوصل لإتفاق نووي وكتبت تقول أن خبيراً على صلة بأنشطة الكيان الصهيوني أفاد بأن الولايات المتحدة إختبرت سياسة الضغوط القصوى من خلال فرض الحظر على إيران، فيما إغتالت إسرائيل علماء نوويين، ونفذت هجمات بغرض الحد من الأنشطة العسكرية الإيرانية في المنطقة، لكن أياً من هذه الأفعال لم تنجح في تحقيق الغاية منها وأن الكيان الإسرائيلي يعرف أنه لا يمكنه فعل أي شيء للتأثير على الاتفاق.

أما موقع ایران اینترنشنال السعودي فأشار نقلا عن خبير إقتصادي إلى أن تجربة أيران أظهرت أن فرض الحظر على روسيا وقطع إرتباطها بنظام سويفت لن يمنع دخول الأموال الروسية إلى الاسواق العالمية وهو موضوع أصبح يؤثر الآن على المفاوضات النووية ويبدو أن كلاً من الولايات المتحدة وأوروبا تتعرضان لمزيد من الضغوط.

لمزيد من التفاصيل يناقش برنامج "من ايران" هذا الموضوع مع الدكتور حسن بهشتي بور الخبير في القضايا الدولية..